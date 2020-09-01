ANTALYA Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda -ARŞİV - Son Dakika

ANTALYA Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda -ARŞİV

Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda -ARŞİVAntalya'daki Rus Okulu'nda ilk, orta, lise ve turizm akademisi öğrencileri, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'tan itibaren, tıpkı normal eğitimde olduğu gibi gerçek zamanlı derslerini işliyor.

Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda -ARŞİV

Antalya'daki Rus Okulu'nda ilk, orta, lise ve turizm akademisi öğrencileri, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'tan itibaren, tıpkı normal eğitimde olduğu gibi gerçek zamanlı derslerini işliyor. Öğretmenler sınıfında masasında otururken, sınıfta sıralar boş kalıyor ve öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranında ilginç görüntü oluşturuyor.

Rusya ve çevre ülkelerinden vatandaşların Türkiye'de en yoğun ikamet ettikleri illerin başında gelen Antalya'da, Rus ailelerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına göre eğitim- öğretim verilen Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 16 Mart'ta bir hafta ara verilmesi ve 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitime geçilmesi kararlarıyla birlikte, online eğitim sistemine geçti. Rusya ve çevre ülkelerden Antalya'da ikamet eden ailelerin çocuklarının ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sürdürdüğü okulda, koronavirüs sürecinde öğretmenlerin birçoğu, tıpkı normal süreçte olduğu gibi her gün okula gelerek sınıflarındaki masalarına oturuyor. Sabah saat 08.30'da başlayan dersler, 16.00- 17.00'ye kadar devam ediyor. 45'er dakikalık derslerde teneffüsler ve öğle arası molası da tıpkı normal süreçteki gibi aynen devam ettiriliyor. Okula gelen öğretmenler sınıflarındaki masasına geçiyor, öğrenciler ise evlerinden okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar başına geçiyor. Bütün öğrenciler online olarak okuldaki öğretmenin bilgisayarına görüntülü olarak bağlanıyor. Öğretmen normal müfredattaki derslerini anlatıyor. 10'ar dakikalık teneffüslerle, eğitimler tıpkı normal süreçteki gibi devam ediyor. Öğretmen sınıfında masasında otururken, sınıfta sıralar boş kalıyor ve öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranından ilginç görüntü oluşturuyor. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta okula bir hafta ara verildikten sonra alınan karar gereği 23 Mart'tan itibaren online eğitime geçtiklerini belirten Rus Okulu sahibi Viktor Bikkenev, evleri uzak olanlar haricindeki öğretmenler okula geliyor ve derslerini sınıflarında, online olarak devam ettiriyor. Toplamda 300'e yakın öğrencimiz var ve hepsi evlerinden, tıpkı okuldaki gibi saat 08.30 itibariyle dersleri başlıyor. Bilgisayar ekranında bütün çocuklar toplandığında ders başlıyor. Öğretmen ve öğrenciler karşılıklı 45 dakika ders sürüyor. Beden eğitimi haricindeki tüm dersler canlı olarak işleniyor" dedi.

ANTALYA Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda -ARŞİV

Koronavirüs, Antalya, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 23:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda -ARŞİV - Son Dakika

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