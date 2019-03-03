Antalya Öğretmenevinde Yangın Çıktı
1 saat önce
Antalya Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Antalya
Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kepez
ilçesinde bulunan Antalya Öğretmenevi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman bütün binayı sardı. Öğretmenevi'nde konaklayan vatandaşlar ile çalışanlar panik yaşadı.
Üst katlarda bulunanlar yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı.
Dumandan etkilenenlere, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:24 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi
Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir