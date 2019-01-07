Son Dakika Haberleri: Antalya Ölü Bulunan Gencin Profilinde Escobar Fotoğrafı

Antalya Ölü Bulunan Gencin Profilinde Escobar Fotoğrafı

1 saat önce

Ölü bulunan gencin profilinde Escobar fotoğrafıAntalya'da Zinar Başaran (30), molozların döküldüğü alanda ölü bulundu.

Antalya Ölü Bulunan Gencin Profilinde Escobar Fotoğrafı, System.String[]
Ölü bulunan gencin profilinde Escobar fotoğrafı

Antalya'da Zinar Başaran (30), molozların döküldüğü alanda ölü bulundu. İlk incelemede aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlenen Başaran'ın (30), sosyal paylaşım sitesindeki profilinde, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1124 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurda toplayanlar, molozların döküldüğü boşluk alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Zinar Başaran olduğu tespit edilen kişinin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Başaran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Zinar Başaran'ın sosyal medya hebasında, profil fotoğrafı olarak Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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