Son Dakika Haberleri: ANTALYA ÖLÜM SAHİLDE YAKALADI
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA ÖLÜM SAHİLDE YAKALADI

1 saat önce

ANTALYA'da iki haftadır karavanıyla tatil yapan Kenan Öztürk (62), sabah denize girdikten sonra uzandığı kumsalda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da iki haftadır karavanıyla tatil yapan Kenan Öztürk (62), sabah denize girdikten sonra uzandığı kumsalda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İki hafta önce eşiyle karavanla Trabzon'dan Antalya'ya tatile gelen Kenan Öztürk, bu sabah denize girdikten sonra fenalaştı. Sahile çıkan Öztürk'ün kumsalda hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık görevlileri müdahale ettikleri Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin de incelemesinde sonra Kenan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İlk inceleme Kenan Öztürk'ün kalp krizi geçirdiği belirledi.
Diğer yandan görgü tanıkları Kenan Öztürk'ün eşiyle geçen hafta tartıştığını, eşinin Alanya'daki kızının yanına gittiğini, Öztürk'ün, iki gün önce de fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
ANTALYA ÖLÜM SAHİLDE YAKALADI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:58 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Sabah, Kenan Öztürk, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:12:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA ÖLÜM SAHİLDE YAKALADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]