Antalya ölümlü kazanın nedeni, el kol hareketi iddiası - Son Dakika

Ölümlü kazanın nedeni, el kol hareketi iddiası

ANTALYA'da başka bir otomobille çarpışıp, takla atan aracında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın (30) dayısı Kamil Tuncer, kazaya otomobil sürücüsünün el kol hareketi yapmasının neden olduğunu söyledi. Dayı, Yeğenime eşinin yanında el kol hareketleri yapıp, kaçmış. O da peşinden giderken kaza meydana gelmiş dedi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlker E.'nin kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı 07 Y 8628 plakalı otomobil, bulvar üzerinde çarpıştı. İlker E.'nin kullandığı otomobil önce refüjdeki demirlere ardından da yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobil ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. Aracın bazı yerlerini kesmek zorunda kalan itfaiye erledi, Gizem Taşıran'ı yaralı halde kurtardı. Daha sonra sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mehmet Fatih Taşıran ise ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan İlker E. ise polis merkezine götürüldü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE KAŞ'A GÖTÜRÜLDÜ

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan baba Mehmet Vedat Taşıran tarafından alındı. Baba Taşıran, yakınların desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Ölen Taşıran'ın dayısı Kamil Tuncer ise yeğeninin ölümünde İlker E.'nin suçlu olduğunu söyledi. Kamil Tuncer, İlker E., kaza öncesi yeğenime el kol hareketi yapmış. O da yanında eşi olduğu için sinirlenip peşine düşmüş. Kaza bu yüzden meydana gelmiş. Kendisinden şikayetçiyiz dedi.

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü. Yaralanan Gizem Taşıran'ın tedavi ise Kepez Devlet Hastanesi'nde sürüyor.