Son Dakika Haberleri: ANTALYA 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti

3 saat önce

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar ettiANTALYA'da bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B.(32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti.

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti
ANTALYA'da bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B.(32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B., evde kimsenin olmadığı sırada kedisini dış kapının üst pervazına bağladığı iple astı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif B., kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Hakan B.'nin yanında 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not buldu.
İncelemelerden sonra, B'nin cansız bedeni, otopsi yapılma üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
ANTALYA 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Polis, Sütçüler, Kepez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan "Laf atma" kavgası kameralara yansıdı Karısı boşanmak isteyince önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı "Tecavüzcü bu" diye bağırıp sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler! Polis çevirmesine takılan 16 yaşındaki sürücü: Çok fazla acılı kanat yedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]