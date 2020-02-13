Antalya önce rakip, sonra partner ve eş oldular - Son Dakika

Önce rakip, sonra partner ve eş oldular

ANTALYA'da yaşayan Nezihe Koçak Ünal (30), 6 yıl önce masa tenisi kursunda tanıştığı kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la (45) önce rakip, sonra sevgili oldu. Dans eğitimi alarak partner olan çift, duo kategorisinde tekerlekli sandalyeleriyle dans ederek Paradans Türkiye Şampiyonu oldu. 6 yıllık birlikteliğin ardından haziran ayında evlenen Ünal çifti, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olup çocuklarına hatıra bırakmak istiyor.

Antalya'da yaşayan Nezihe Koçak Ünal, 6 yıl önce masa tenisi eğitimi sırasında kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la tanıştı. Masa tenisinde birbirine rakip olan çift, bir süre sonra sevgili oldu. 2016 yılında dans eğitimi alan çift, bu kez partner olarak sahneye çıktı. Aşklarını danslarıyla harmanlayan çift, 5 Ocak 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Paradans Şampiyonası'nda duo kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusu olan çift, 6 yıllık beraberliklerinin ardından geçen haziran ayında hayatlarını birleştirdi. Ünal çifti, şimdi ise nisan ayında Hollanda'da düzenlenecek Uluslararası Paradans Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını yaşıyor. Dünya birincisi olmayı hedefleyen Ünal çifti, ileride doğacak çocuklarına güzel anı biriktirmek istiyor.

Nezihe Koçak Ünal, 6 yaşındayken çocuk felci geçirdiğini, beyin hücrelerinin bir kısmının çalışamaz hale gelmesi sonucu engelli birey olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi. Eşiyle masa tenisi kursunda tanıştıklarını anlatan Nezihe Koçak Ünal, "Masa tenisinde dişli rakiptik. Arkadaşlığımız pekişti ve sevgili olduk. 2016 yılında dans eğitimi alarak partner olduk" dedi.

İLK SAHNELERİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

Abdulkadir Ünal ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun tekerlekli sandalye dansı etkin olduktan sonra eşiyle birlikte dans eğitimi aldıklarını anlattı. Ünal, "Duo kategorisinde birlikte dans etmeye, antrenman yapmaya başladık. 2019 Ocak ayında Samsun'da düzenlenen Türkiye Paradans Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olduk. O gün bugündür tekerlekli sandalyemizle dans etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu" diye konuştu.

'NEZİHE'NİN BABASINI İKNA ETMEK AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAKTAN ZORDU'

Abdulkadir Ünal, geçen yıl Slovakya'da düzenlenen Uluslararası Paradans Şampiyonası Dünya Kupası'nda Serbest Stil ve Latin Dansları kategorisinde üçüncü olduğunu, yine kasım ayında Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Paradans Şampiyonası'nda Serbest Stil Dans kategorisinde birinci, Latin Dans kategorisinde Avrupa ikincisi olduğunu belirtti. Paradans Türkiye Şampiyonu olduktan sonra 1 Mayıs'ta nişanlandıklarını belirten Abdulkadir Ünal, aşkları için çok emek harcadıkları için o gün nişanlandıklarını anlattı. Ünal, "5 yıl Nezihe'yle evlenmek için bekledim. Nezihe'nin babasını ikna etmek Avrupa Şampiyonu olmaktan daha zordu. Babasını ikna edip şampiyon olduğumu düşünüyorum. ve 28 Haziran'da da Nezihe'yle hayatımızı birleştirdik. Çok mutluyuz" dedi.

'KENDİMİZDE BEDENİ BİR EKSİKLİK GÖRMEDİK'

Birbirlerine ilk günkü aşkla baktıklarını söyleyen Abdulkadir Ünal, "İki engelli insanın birbirini anlayarak yuva kurabileceğini öğrendik. Empati yaparak hayatın paylaşılabilir olduğunu öğrendik. Kendimizde bedeni bir eksiklik görmedik. Çok şükür kalbimiz sevebiliyor, ruhumuz hissedebiliyor, beynimiz düşünebiliyor. Görebiliyor, işitebiliyor ve konuşabiliyoruz. Bunlar bizim için bir engelden ziyade aslında bir kazanım. Birbirimizi ikiden bir yaptık" diye konuştu.

ÇİFTİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Bazı yarışmalara katılıp puan almanın Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda etkili olduğunu belirten Ünal, sponsorluk sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Ünal, "Avrupa ve Dünya Şampiyonu olup çocuklarımıza ve bizim gibi engelli olup dans etmek isteyen insanlara bir hatıra, onlar için bir başlangıç noktası olmasını istiyoruz. Yurt dışında da bayrağımızı göklere çektirip İstiklal Marşı okumak istiyoruz" dedi.