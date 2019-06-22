Antalya Open başladı
53 dakika önce
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya
Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimindeki 8 çim kort turnuvasından biri olan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Open Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek
turizm merkezindeki bir otelin sahasında düzenlenen turnuva, dün yapılan kura çekiminin ardından bugün eleme maçlarıyla devam etti.
İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, milli raketler Yankı Erel
ve Ergin Kırkın'ın katıldığı turnuvada, milli tenisçi Cem İlkel ise elemelerden gelecek rakibiyle mücadele edecek. Son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Damir Dzumhur'un ilk maçında dünya 80 numarası Matthew Ebden ile kozlarını paylaşacağı turnuvanın ana tablosunda öne çıkan diğer eşleşmeler ise Miomir Kecmanovic- Jaume Munar, Federico Delbonis- Ugo Humbert ve Joao Sousa- Lorenzo Sonego oldu.
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