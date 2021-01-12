Antalya Open'da finalin adı Minaur - Bublik - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 2021'in ilk ATP turnuvası Antalya Open'ın finalinde Avustralyalı Alex de Minaur ve Kazak Alexander Bublik adlarını finale yazdırdı. Antalya Open'ın tekler şampiyonu yarın saat 11.00'de gerçekleşecek final maçıyla belli olacak. Çiftlerde ise kupanın sahibi Hırvat tandem Nikola Mektic/Mate Pavic oldu.

Antalya Open'da günün ilk maçında sekizinci ATP finaline ulaşmak için mücadele veren 4 numaralı seri başı Alex de Minaur 1 saat 52 dakikada turnuvanın 2 numaralı seri başı, dünya 16 numarası Belçikalı tenisçi David Goffin'i 6-4, 3-6, 6-2 yenerek finale yükseldi. Dünya 23 numarası de Minaur servis kırarak başladığı ilk seti kendi servis oyununda sadece 3 puan kaybederek 43 dakikada bitirdi. Goffin ikinci setin ilk 3 oyununu alarak işleri tersine çevirdi. de Minaur durumu 3-1'e getirdi ama bu durum Goffin'in sadece momentumu kaybetmesiyle sonuçlandı.

Galibiyet sonrası performansını değerlendiren de Minaur, "Zor bir maç olacağını ve servislerimde baskı altında olacağımı biliyordum. İkinci seti kaybettikten sonra sıfırlamak ve oyun planıma, güçlü yönlerime geri dönmek zorunda kaldım. Üçüncü sette bazı zorlu ralliler kazandım ve bu kesinlikle bana yardımcı oldu" dedi.

BUBLİK İLK ATP ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KORTA ÇIKACAK

Antalya Open'ın 125 dakikalık en uzun maçı ise Fransız Jeremy Chardy ve Kazak Alexander Bublik arasında gerçekleşti. Turnuvanın 8 numaralı seri başı Bublik, Chardy'yi 6-4, 6-7 ve 6-3 yenerek üçüncü ATP finaline yükseldi. Chardy, 5-4 öne geçmeden önce ikinci seti Bublik 4-2 önde götürüyordu. Sonrasında Chardy durum 5-5'ken 2 servis kırma puanı kurtardı ve Bublik'in 7. çift hatasıyla sona eren tie-break'de güçlü bir performans ortaya koydu. Karar setinde 23 yaşındaki Bublik durum 3-3'ken 6 servis kırma puanı kurtardı. Sonrasında Chardy'nin servisini kırarak 5-3 avantajı yakaladı.

Maçtan sonrası konuşan Bublik, "Maçın ortasında sakatlandım ve çekilmeyi düşündüm, ancak kendime 'Tamam, bir daha deneyeceğim' dedim. Sonra inanılmaz bir şekilde, Chengdu 2019'dan beri en iyi servislerimi kullandım, maçı kazandığım için şanslıydım" diye konuştu.

MEKTİC/PAVİC ÇİFTİ İLK ORTAKLIKLARINDA KUPAYA UZANDI

Antalya Open'ın 1 numaralı seri başı Hırvat Nikola Mektic ve Mate Pavic tandemi ilk ortaklıklarında 67 dakika sonunda iki numaralı seri başı Ivan Dodig ve Filip Polasek'i 6-2, 6-4 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Mektic şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, "Özellikle birlikte ilk turnuvamız olduğu için bu harika bir başlangıç, daha iyi olamazdı" ifadelerini kullanırken, dünya eski 1 numarası Pavic ise, "Daha önce hiç birlikte oynamadığımız için yıla böyle başlamak harika. Çok sayıda maç yapmak güzel. Benim asıl amacım Torino'da olan ATP finallerine ulaşmak. Başlangıç için iyi bir yol oldu" şeklinde konuştu.

(İHA)