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Antalya Open'da heyecan devam ediyor

1 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) himayesinde Antalya Belek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open'ın beşinci gününde 1 numaralı seribaşı Benoit Paire, elemelerden gelen Viktor Troicki'ye kaybederek çeyrek final öncesinde turnuvaya veda etti.

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Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) himayesinde Antalya Belek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open'ın beşinci gününde 1 numaralı seribaşı Benoit Paire, elemelerden gelen Viktor Troicki'ye kaybederek çeyrek final öncesinde turnuvaya veda etti.
ATP sezonunun 8 çim kort turnuvasından biri olan Turkish Airlines Antalya Open'da çeyrek finale yükselme mücadelelerine Viktor Troicki damgasını vurdu.
Turun tecrübeli isimlerinden 33 yaşındaki Sırp tenisçi, dünya 32 numarası olan turnuvanın 1 numaralı seribaşı Benoit Paire'i, 1 saat 42 dakika süren karşılaşmada iki tie-break neticesinde 7-6, 7-6 ile geçerek adını son sekize yazdıran taraf oldu.
Dünya 193 numarası Troicki, turnuvaya eleme tablosundan katılmış ve sırasıyla Yankı Erel, Ortega Olmedo ve Josef Kovalik'i mağlup etmeyi başarmıştı.
Fransız tenisçi Benoit Paire ise ilk turu bay geçtiği Turkish Airlines Antalya Open'da teklerden sonra çıktığı ve Leander Paes ile ortaklık kurduğu çiftler maçını da kaybederek turnuvaya erken veda etmiş oldu.
CARRENO BUSTA ZORLANMADI
Günün bir diğer karşılaşmasında ise 2019'daki ilk şampiyonluğunu Antalya'da arayan Pablo Carreno Busta, elemelerden gelen Alman rakibi Kevin Krawietz'i 89 dakika sonunda 7-6, 6-4'lük setlerle mağlup etti ve çeyrek finale uzandı.
Dünya sıralamasının 59'uncu basamağında yer alan ve 4 numaralı seribaşı olarak turnuvada mücadele veren 27 yaşındaki İspanyol raket, karşılaşmada 7 ace üretirken, ilk servislerinden yüzde 80 ile puan çıkarmayı başardı ve maç boyunca rakibine servis kırma şansı tanımadı.
Bu sezon 6 galibiyet - 8 mağlubiyet grafiğine sahip ve en iyi performansı Avustralya Açık dördüncü turu olan Busta, yarı final yolunda Avustralyalı Bernard Tomic ile kozlarını paylaşacak.
ÇİFTLERDE ŞAMPİYONLUK YOLU KISALDI
Turkish Airlines Antalya Open'da çiftlerde dört maç geride kalırken yarı finalistler de belirlendi.
Son dörde adını yazdıran isimlerden Ivan Dodig/Filip Polasek, Denys Molchanov/Igor Zelenay ile karşılaşırken Jonathan Erlich/Adam Sitak - Roman Jebavy/Philipp Oswald maçı da finale çıkacak diğer ikiliyi belirleyecek.
Antalya'da 27 Haziran Perşembe günü tekler maçları 11.30, çiftler ise 15.00'te start alacak.
Turnuvada teklerde çeyrek ve çiftlerde yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Tekler
Victor Troicki-Miomir Kecmanovic
Jordan Thompson-Damir Dzumhur
Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino
Bernard Tomic-Pablo Carreno Busta
Çiftler
Ivan Dodig/Filip Polasek - Denys Molchanov/Igor Zelenay
Jonathan Erlich/Adam Sitak - Roman Jebavy/Philipp Oswald


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
Belek, Antalya, Spor
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