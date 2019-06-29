Son Dakika Haberleri: Antalya Open'da şampiyon Lorenzo Sonego
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Antalya Open'da şampiyon Lorenzo Sonego

30 dakika önce

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in kortlarında düzenlenen turnuvanın 8. gününde, tekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i 2-1 yenerek şampiyon olan, aynı zamanda 76 bin 840 avro para ödülü kazanan Sonego, kupa ve diğer ödüllerini, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile...

Antalya Open'da şampiyon Lorenzo Sonego, System.String[]
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in kortlarında düzenlenen turnuvanın 8. gününde, tekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i 2-1 yenerek şampiyon olan, aynı zamanda 76 bin 840 avro para ödülü kazanan Sonego, kupa ve diğer ödüllerini, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı. 

Turnuva finalisti ve 41 bin 540 avro para ödülünün sahibi Kecmanovic'e ödüllerini ise Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya ile diğer yetkililer verdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:03 
Belek, Antalya, Güncel
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