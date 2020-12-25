Antalya Open Tenis Turnuvası 5-13 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika

Antalya Open Tenis Turnuvası 5-13 Ocak'ta yapılacak

25.12.2020 15:19
Antalya Open Tenis Turnuvası 5-13 Ocak'ta yapılacak, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasının (Antalya Open) 5-13 Ocak 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonu, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasının (Antalya Open) 5-13 Ocak 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ATP turnuvası Limak Arcadia Sport Resort'te gerçekleşecek.

Bu sene dünya 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini'nin 1 numaralı seri başı olarak yer alacağı turnuvanın ana tablosundaki tüm katılımcıların ilk 100'de yer aldığı ifade edildi.

Erkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan 11 tenisçinin mücadele edeceği Antalya Open'da ayrıca; dünya 15 numarası Belçikalı David Goffin, dünya 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini de şampiyonluk için yarışacak.

Klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur, 24 numara Borna Coric, 28 numara Benoit Paire, 36 numara Jan-Lennard Struff, 37 numara Jannick Sinner da Antalya'da kupa için mücadele edecek seri başı sporcular arasında yer alıyor.

Milli tenisçiler de organizasyonda şampiyonluk için korta çıkacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek turnuvada 5-6 Ocak'ta eleme müsabakaları, 7-13 Ocak tarihlerinde ise ana tablo maçları oynanacak. Turnuva çeyrek finallerden itibaren TRT Spor 2'de yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin artık tam anlamıyla bir tenis ülkesi haline geldiğini söyledi.

Antalya Open organizasyonu ile dünya yıldızlarının Türkiye'ye geleceğini aktaran Durmuş, "Öte yandan 2021 yılının ocak ve şubat ayları için açıklanan takvimlerde Challenger düzeyinde üç turnuvamız, her hafta ise Antalya'da bir ITF turnuvamız olacak. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı birçok turnuva ile teniste 2021 sezonu oldukça hareketli geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Antalya, Tenis, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Open Tenis Turnuvası 5-13 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika Spor


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