Antalya Orman Çiftliği arazisine buğday ekilecek - Son Dakika

Kepez Belediyesinin, Kirişçiler'de 200 dönüm araziye kurduğu Antalya Orman Çiftliği arazisi, ilk olarak buğday tohumuyla buluşacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımsal üretime dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler bölgesinde 200 dönüm araziye kurulan çiftliği, ekim sezonuna yetiştirmek için hummalı bir çalışma yapılıyor.

İş makineleriyle, çiftliğin buğday ekiminin yapılacağı tarlalardaki, makiler ve kayalar temizlenerek zemin düzenlemesi yapıldı. Daha sonra araziye, kırmızı renkli bir Akdeniz toprağı olan terra-rossa toprağı serildi.

Antalya Orman Çiftliği'nde ekim alanları, mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri olacak. Antalya'nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat ve susam üretimi de yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları ve botanik park da kurulacak.

Alanda incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 200 dönümlük alanı bir orman çiftliğine dönüştüreceklerini belirtti.

Çiftliğin yapısını zenginleştirmek ve tarımsal faaliyetleri daha bereketli kılmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tütüncü, "Akdeniz'in terra-rossa dediğimiz kırmızı toprağıyla çiftliğin zemin düzenlemesini yapıyoruz. Böylelikle çiftliğimizi ekim sezonuna hazır hale getiriyoruz. Antalya Orman Çiftliği'nde ürünler üreteceğiz ve tarımsal mahsul elde edeceğiz. Ürettiğimiz bu mahsulü de halkımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.