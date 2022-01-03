Antalya Orman Çiftliği'nde buğday tohumları filizlendi - Son Dakika

Antalya Orman Çiftliği'nde Kepez Belediyesince ekilen buğday tohumlarının filizlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretime dikkat çekmek ve atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla yapılan çalışmada, Kasım'da yapılan ikinci hububat ekimi yağmurla beraber filiz verdi.

Buğday tohumlarının filizlenmesiyle Antalya Orman Çiftliği, yemyeşil ovaya dönüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hasat zamanında iyi bir verim alabilmek içinde buğday tarlalarının bakımının büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti.

Tütüncü, Antalya Orman Çiftliği'nde üretilen ürünlerin vatandaşla paylaşıldığını, üretim sevinçlerinin mutluluğunun da beraber yaşandığı bir çiftlik olduğunu ifade etti.

-Kepez'de yıpranan ve zarar gören yeşil alanlar yenileniyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgede yıpranan, zarar gören zemin ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında Kuzeyyaka Mahallesinde bulunan semt parkının bozulan ve tahrip olan bordürlerini yeniledi.

Soğuk havalar nedeniyle parkın yıpranan çimlerinin yenilenmesi için de toprak ve gübreleme işlemi gerçekleştirildi.