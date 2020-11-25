Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi - Son Dakika

Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi

25.11.2020 10:49
Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi, System.String[]

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliği arazisine ilk buğday ekimini yaptı.

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliği arazisine ilk buğday ekimini yaptı. Çiftlikle birlikte tarlaya dönüştürülen 300 dönüm araziye 10 ton ekmeklik buğday tohumu ekildi.

Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi'nde 200 dönümlük arazide kurulan Antalya Orman Çiftliği'nin toprağı, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra buğday tohumu ile buluşturuldu. İlçe sınırlarında atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 300 dönümlük araziye de buğday ekildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftliğin arazisinde buğday ekimini gerçekleştirdi.

10 ton ekildi, hasat da hedef 200 ton

Başkan Tütüncü, traktörle ekime hazır hale getirilen çiftlik arazisinin toprağına buğday tohumlarını dualar eşliğinde attı. Çiftliğe ve tarlaya dönüştürülen arazilere, ekmeklik-kırmızı-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi olan 'pandas' ekildi. 10 ton pandas buğday tohumu ile 8 ton gübrenin atıldığı 500 dönüm araziden 200 ton buğday hasadı hedefleniyor.

"Ekmeği de paylaşacağız"

Hakan Tütüncü, "Kirişçiler'deki 200 dönümlük eski mera alanını, Antalya Orman Çiftliği'ne dönüştürdük. Çalılık ve kayaların yer aldığı bu alandan 700 kamyon hafriyat kaldırdık. Çiftlik alanına yaklaşık 3 bin kamyon Terra Rossa yani kırmızı Akdeniz toprağı serdik. Böylelikle bu alanı hububat ekimine hazır hale getirdik. Bu güzel çiftliğe, ilk olarak buğday ektik. Ektiğimiz buğdayları una dönüştüreceğiz. Bu undan yapacağımız ekmeği de hemşehrilerimizle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Antalya Orman Çiftliği'nin, Kepez Belediyesi'nin vizyon projelerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftliğimizde sadece hububat yetiştirmeyeceğiz. Akdeniz bölgesinin meyve ve sebzelerini de çiftliğimizde üreteceğiz. Çiftlikte hayvancılıkla ilgili üniteler de bulunacak. Antalya Orman Çiftliği, güzel bir Ziraat Meslek Lisesi ile de nitelikli bir yer haline gelecek. Akdeniz bölgesinde tarımın üzerine yeniden düşünülmeye başlanıldığı şu günlerde bu projemiz, hepimiz için ufuk açıcı bir çalışma olacak. Tarlamızı sürdük. Hamdolsun, Cenab-ı Allah yağmurları verdi ve tarlamız tava geldi. Tarlamıza ilk buğday tohumlarını ektik. İnşallah bu tarlamızdan hasat bayramında buğdaylarımızı hasat edeceğiz. Bu buğdaylar da hepimize nimet olarak geri dönecek. Bu nimeti de hemşerilerimizle paylaşacağız"

Atıl araziler buğday tarlası oluyor

Tütüncü, ilçedeki atıl haldeki arazilerde de ekim yaptıklarını belirterek, "Bu yıl, Antalya Orman Çiftliği ile birlikte tarımda özel bir farkındalığı gün yüzüne çıkaralım, diye bir başka çalışma daha yaptık. Bölgemiz sınırları içerisinde atıl kalan arazileri de ekiyoruz

İnşallah, yazın ilk aylarında hasat mevsimine ulaştığımızda Kepez, 500 dönüm arazisini ekmiş ve oradan ürün elde etmiş bir belediye olacak. Bu çalışmayı, sosyal belediyeciliğe katkı olsun ve tarıma farkındalık kazandırsın diye yapıyoruz. 500 dönümü önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Biz farklı projelerle gündeme gelmeyi, eserlerimizle var olmayı seçtik. Bugüne kadar sayısız sosyal fayda ortaya koyan birçok projeye imza attık. Üreten, paylaşan sosyal belediyeciliğe katkı sağlayan nitelikli bir proje ile Kepez Belediyesi farkını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

3 bin kamyon kırmızı toprak

Kepez Belediyesi, kırsal mahallesi Kirişçiler'de oluşturduğu 200 dönümlük çiftlik arazisinde, ilk olarak taş ve bitki temizliği yaptı. Araziden 700 kamyon hafriyat alındı. Araziye, tarımsal faaliyetin daha bereketli olması için de 3 bin kamyona yakın kırmızı toprak (terra-rossa) serildi. Akdeniz'in terra-rossa toprağı ile zenginleştirilen çiftliğin toprağı traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirildi.

Çiftlikte neler olacak?

Pandemi döneminde değeri daha iyi anlaşılan tarım ve hayvancılığa dikkat çekmeyi amaçlayan Antalya Orman Çiftliği projesinde sadece hububat tarlaları olmayacak. Antalyalıları heyecanlandıran çiftlikte, ekim alanlarının yanı sıra mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri de bulunacak.

Antalya'nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da kurulacak. - ANTALYA

Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi
Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi
Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi
Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi
Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi
Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi

Kepez Belediyesi, Antalya, Buğday, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek         
11:53
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı         
11:33
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak         
11:10
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:14:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei