Antalya Orman Çiftliği'ne 10 ton ekmeklik buğday ekildi - Son Dakika

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliği arazisine ilk buğday ekimini yaptı. Çiftlikle birlikte tarlaya dönüştürülen 300 dönüm araziye 10 ton ekmeklik buğday tohumu ekildi.

Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi'nde 200 dönümlük arazide kurulan Antalya Orman Çiftliği'nin toprağı, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra buğday tohumu ile buluşturuldu. İlçe sınırlarında atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 300 dönümlük araziye de buğday ekildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftliğin arazisinde buğday ekimini gerçekleştirdi.

10 ton ekildi, hasat da hedef 200 ton

Başkan Tütüncü, traktörle ekime hazır hale getirilen çiftlik arazisinin toprağına buğday tohumlarını dualar eşliğinde attı. Çiftliğe ve tarlaya dönüştürülen arazilere, ekmeklik-kırmızı-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi olan 'pandas' ekildi. 10 ton pandas buğday tohumu ile 8 ton gübrenin atıldığı 500 dönüm araziden 200 ton buğday hasadı hedefleniyor.

"Ekmeği de paylaşacağız"

Hakan Tütüncü, "Kirişçiler'deki 200 dönümlük eski mera alanını, Antalya Orman Çiftliği'ne dönüştürdük. Çalılık ve kayaların yer aldığı bu alandan 700 kamyon hafriyat kaldırdık. Çiftlik alanına yaklaşık 3 bin kamyon Terra Rossa yani kırmızı Akdeniz toprağı serdik. Böylelikle bu alanı hububat ekimine hazır hale getirdik. Bu güzel çiftliğe, ilk olarak buğday ektik. Ektiğimiz buğdayları una dönüştüreceğiz. Bu undan yapacağımız ekmeği de hemşehrilerimizle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Antalya Orman Çiftliği'nin, Kepez Belediyesi'nin vizyon projelerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftliğimizde sadece hububat yetiştirmeyeceğiz. Akdeniz bölgesinin meyve ve sebzelerini de çiftliğimizde üreteceğiz. Çiftlikte hayvancılıkla ilgili üniteler de bulunacak. Antalya Orman Çiftliği, güzel bir Ziraat Meslek Lisesi ile de nitelikli bir yer haline gelecek. Akdeniz bölgesinde tarımın üzerine yeniden düşünülmeye başlanıldığı şu günlerde bu projemiz, hepimiz için ufuk açıcı bir çalışma olacak. Tarlamızı sürdük. Hamdolsun, Cenab-ı Allah yağmurları verdi ve tarlamız tava geldi. Tarlamıza ilk buğday tohumlarını ektik. İnşallah bu tarlamızdan hasat bayramında buğdaylarımızı hasat edeceğiz. Bu buğdaylar da hepimize nimet olarak geri dönecek. Bu nimeti de hemşerilerimizle paylaşacağız"

Atıl araziler buğday tarlası oluyor

Tütüncü, ilçedeki atıl haldeki arazilerde de ekim yaptıklarını belirterek, "Bu yıl, Antalya Orman Çiftliği ile birlikte tarımda özel bir farkındalığı gün yüzüne çıkaralım, diye bir başka çalışma daha yaptık. Bölgemiz sınırları içerisinde atıl kalan arazileri de ekiyoruz

İnşallah, yazın ilk aylarında hasat mevsimine ulaştığımızda Kepez, 500 dönüm arazisini ekmiş ve oradan ürün elde etmiş bir belediye olacak. Bu çalışmayı, sosyal belediyeciliğe katkı olsun ve tarıma farkındalık kazandırsın diye yapıyoruz. 500 dönümü önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Biz farklı projelerle gündeme gelmeyi, eserlerimizle var olmayı seçtik. Bugüne kadar sayısız sosyal fayda ortaya koyan birçok projeye imza attık. Üreten, paylaşan sosyal belediyeciliğe katkı sağlayan nitelikli bir proje ile Kepez Belediyesi farkını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

3 bin kamyon kırmızı toprak

Kepez Belediyesi, kırsal mahallesi Kirişçiler'de oluşturduğu 200 dönümlük çiftlik arazisinde, ilk olarak taş ve bitki temizliği yaptı. Araziden 700 kamyon hafriyat alındı. Araziye, tarımsal faaliyetin daha bereketli olması için de 3 bin kamyona yakın kırmızı toprak (terra-rossa) serildi. Akdeniz'in terra-rossa toprağı ile zenginleştirilen çiftliğin toprağı traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirildi.

Çiftlikte neler olacak?

Pandemi döneminde değeri daha iyi anlaşılan tarım ve hayvancılığa dikkat çekmeyi amaçlayan Antalya Orman Çiftliği projesinde sadece hububat tarlaları olmayacak. Antalyalıları heyecanlandıran çiftlikte, ekim alanlarının yanı sıra mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri de bulunacak.

Antalya'nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da kurulacak. - ANTALYA