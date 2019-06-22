ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK
1 saat önce
ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK
(Tür: Yurt)
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