Son Dakika Haberleri: ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK
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ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK

1 saat önce

ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK(Tür: Yurt)

ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK
(Tür: Yurt)
ANTALYA Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu-EK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
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