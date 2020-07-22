ANTALYA Oruç Reis, Antalya Körfezi'nde demirledi - Son Dakika

Oruç Reis, Antalya Körfezi'nde demirledi

TÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için 'Navtex' ilanı nedeniyle Doğu Akdeniz'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Antalya Körfezi'nde demirleyen Oruç Reis'e, Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateyn eşlik ediyor.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları nedeniyle Navtex ilan edilmesinin ardından Doğu Akdeniz'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Sondaj çalışmalarını yapacak olan Oruç Reis gemisi ise Antalya Körfezi açıklarında demirledi. Gemiye aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn eşlik ediyor.