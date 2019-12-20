Antalya OSB, Antalya'nın ilk Fikir Maratonuna ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Antalya OSB, Antalya'nın ilk Fikir Maratonuna ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Antalya OSB Teknopark, Antalya'nın ilk fikir maratonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antalya OSB, Antalya'nın ilk Fikir Maratonuna ev sahipliği yapacak, System.String[]

Antalya OSB Teknopark, Antalya'nın ilk fikir maratonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. AGT firması iş birliği ile düzenlenecek maratonda, takımlardan yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir ve sürdürülebilir projeler istenecek. Büyük ödülü kazanan takımın projesi, AGT firması bünyesinde hayata geçirilme şansı elde edecek.


Antalya OSB Teknopark ve AGT Ağaç Sanayi AŞ, ortaklaşa düzenleyecekleri fikir maratonu etkinliği ile Antalya'da bir ilke imza atacak. Katılımcıların takımlar halinde verilen konular üzerinden yenilikçi fikirler geliştireceği, çözüm üretirken yeni teknolojilerin kullanılacağı, katılımcıların seminer ve mentörlerle destekleneceği hızlı ve yoğun tempolu bir fikir maratonu olan AGT Ideathon, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşecek.


Bir yarışma organizasyonu olan etkinlik kapsamında takımlardan ağaç/mobilya üretim malzemelerinin kimyası ve sürdürülebilirlik, sanayide verimlilik, dijital pazarlama konularında yenilikçi fikirler üretmeleri veya mevcut fikirleri geliştirmeleri istenecek. Yarışma jürisi, sunulan projeleri yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir ve sürdürülebilir özelliklerine göre değerlendirip kazananları belirleyecek. Ödüle layık görülen proje, AGT tarafından firma bünyesinde hayata geçirilme şansı elde edecek.


Yurtiçi ve yurt dışından herkese açık olan yarışmanın başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek. Yarışma başvuruları, online olarak ideathon.agt.com.tr adresinden yapılacak. Yarışma jürisi, başvurusu yapılan projeleri ön değerlendirmeye tabi tutup, ideathona katılacak takımları belirleyecek. Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, iki gün boyunca Antalya OSB'de birbirleriyle mücadele edip, ortaya koydukları fikri mentörlerin desteği ile geliştirip hem büyük ödülü kazanmak hem de AGT firmasına yenilikçi ve uygulanabilir bir proje sunmak için akıl teri dökecek. Antalya OSB Teknopark ise en üretici fikri, vereceği 'Özel Ödül' ile taçlandırıp, takıma bir yıl boyunca mentörlük desteği sağlayacak.


Antalya OSB'nin ilk kez bir fikir maratonuna ev sahipliği yapacağını belirten Antalya OSB ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Etkinlik ile iş akış süreçlerinin dışarıdan bir göz tarafından değerlendirilmesini sağlamak, böylelikle de olası işletme körlüklerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. AGT firması ile başladığımız yenilikçilik maratonunun, bir kültür olarak Bölgemize yayılması öncelikli amaçlarımızdan biridir. Şirketlerin açık inovasyon ile dışsal kaynakları inovasyon süreçlerine dahil edebilmesi ve bunlardan mümkün olduğunca fazla yararlanabilmesi için yüzünü dışarı dönmesi, iletişim kanallarını açık tutması, daha fazla erişen ve daha fazla erişilebilen bir yapıya kavuşması gerekiyor. Etkinlik bu farkındalığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda firmalarımızın açık inovasyon ile yenilikçi ve işbirlikçi kültür oluşturmalarında kaynak teşkil edecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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