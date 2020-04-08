Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: "Maske uyarısı yaptı diye fırın basan cehalet, korona virüsten daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: 'Maske uyarısı yaptı diye fırın basan cehalet, korona virüsten daha... - Son Dakika

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: "Maske uyarısı yaptı diye fırın basan cehalet, korona virüsten daha...

6 saat önce

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, maske takması için kendilerini uyaran fırıncı esnafını darp eden şüpheliler için, "Cehalet, korona virüsten daha tehlikelidir.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar:

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, maske takması için kendilerini uyaran fırıncı esnafını darp eden şüpheliler için, "Cehalet, korona virüsten daha tehlikelidir. Böylesi bir cehalet ne Antalya'ya ne de Türkiye'ye yakışmıyor" diyerek saldırganlara olabilecek en ağır cezanın verilmesini istedi.


Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir fırın kafede meydana geldi. Fırına ekmek almaya gelen bir kişi iddiaya göre maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp ayrıldı. Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D.'nin üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, masa ve sandalyeler havada uçuştu, iş yeri sahibi ise bacağından bıçakla yaralandı.


"Destek olmak vatandaşlık ödevidir"


Fırın işletmecisine yapılan saldırıyı kınayan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Cehalet, korona virüsten daha tehlikelidir" dedi. Korona virüs pandemisi nedeniyle insanlığın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bahar, "Hastalıktan korunmanın ve yayılmasını önlemenin en etkili yolunun sosyal izolasyon olduğu, bunun sağlanması için de herkesin evde kalmasının öğütlendiği bir dönemde, cansiperane bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edenler, bu zorlu sürecin gizli kahramanlarıdır. Hastalara şifa olmak için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından tutun da fabrikalarda ya da atölyelerinde üretmeye devam eden herkes, insanlığın bekası için mücadele etmektedir. Bu kutsal mücadelenin tüm neferlerine sahip çıkıp destek olmak ise vatandaşlık ödevidir" şeklinde konuştu.


Halk sağlığı adına yapılan bir uyarıya, kavgayla, şiddet uygulayarak karşılık veren kişileri tarif edecek bir sıfat bulmakta zorlandığını belirten Başkan Bahar, "Bu zorbalığın, üretmenin böylesine zor olduğu bir dönemde Türk halkının en temel besin maddesini üreten bir esnafa yapılmış olması, durumun vahametini daha da artırmaktadır. Olayın meydana geldiği bölgedeki vatandaşın ekmeğe ulaşımını engelleyebilecek bu hareket, millete ihanettir ve asla cezasız kalmamalıdır. Bu dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, memurlarımıza, esnafımıza, üreticilerimize, işçi ve emekçi kardeşlerimize yapılacak tüm fiziksel saldırıların en üst dereceden cezalandırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı da böylesi bir olay ile karşılaştıklarında bu zorbalara gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Tüm dünyanın bilim insanlarından gelecek müjdeli haberleri beklediğini söyleyen Başkan Bahar, "Korona virüs, bilime vermemiz gereken önemi bir kez daha gözler önüne sermişken, 'maske takın' uyarısına şiddetle karşılık veren bu cehalet ne Antalya'ya ne de Türkiye'ye yakışmamaktadır. Gelin hem bugün hem de bu süreç sona erdikten sonra el birliği ile cehaleti sınırlandıralım. Yurt genelinde okuma pandemisi ilan edelim. Güçlü olmanın, askeri mühimmat ile değil de bilimle mümkün olduğu artık herkesin malumudur. Gün birbirimizi incitme, kavga etme, siyaset gütme günü değildir. Gün el ele vererek bu süreçten güçlenerek çıkma günüdür" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Ali Bahar, Türkiye, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:29 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 18:54:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: "Maske uyarısı yaptı diye fırın basan cehalet, korona virüsten daha... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]