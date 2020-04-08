Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, maske takması için kendilerini uyaran fırıncı esnafını darp eden şüpheliler için, "Cehalet, korona virüsten daha tehlikelidir. Böylesi bir cehalet ne Antalya'ya ne de Türkiye'ye yakışmıyor" diyerek saldırganlara olabilecek en ağır cezanın verilmesini istedi.



Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir fırın kafede meydana geldi. Fırına ekmek almaya gelen bir kişi iddiaya göre maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp ayrıldı. Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D.'nin üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, masa ve sandalyeler havada uçuştu, iş yeri sahibi ise bacağından bıçakla yaralandı.



"Destek olmak vatandaşlık ödevidir"



Fırın işletmecisine yapılan saldırıyı kınayan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Cehalet, korona virüsten daha tehlikelidir" dedi. Korona virüs pandemisi nedeniyle insanlığın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bahar, "Hastalıktan korunmanın ve yayılmasını önlemenin en etkili yolunun sosyal izolasyon olduğu, bunun sağlanması için de herkesin evde kalmasının öğütlendiği bir dönemde, cansiperane bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edenler, bu zorlu sürecin gizli kahramanlarıdır. Hastalara şifa olmak için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından tutun da fabrikalarda ya da atölyelerinde üretmeye devam eden herkes, insanlığın bekası için mücadele etmektedir. Bu kutsal mücadelenin tüm neferlerine sahip çıkıp destek olmak ise vatandaşlık ödevidir" şeklinde konuştu.



Halk sağlığı adına yapılan bir uyarıya, kavgayla, şiddet uygulayarak karşılık veren kişileri tarif edecek bir sıfat bulmakta zorlandığını belirten Başkan Bahar, "Bu zorbalığın, üretmenin böylesine zor olduğu bir dönemde Türk halkının en temel besin maddesini üreten bir esnafa yapılmış olması, durumun vahametini daha da artırmaktadır. Olayın meydana geldiği bölgedeki vatandaşın ekmeğe ulaşımını engelleyebilecek bu hareket, millete ihanettir ve asla cezasız kalmamalıdır. Bu dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, memurlarımıza, esnafımıza, üreticilerimize, işçi ve emekçi kardeşlerimize yapılacak tüm fiziksel saldırıların en üst dereceden cezalandırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı da böylesi bir olay ile karşılaştıklarında bu zorbalara gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Tüm dünyanın bilim insanlarından gelecek müjdeli haberleri beklediğini söyleyen Başkan Bahar, "Korona virüs, bilime vermemiz gereken önemi bir kez daha gözler önüne sermişken, 'maske takın' uyarısına şiddetle karşılık veren bu cehalet ne Antalya'ya ne de Türkiye'ye yakışmamaktadır. Gelin hem bugün hem de bu süreç sona erdikten sonra el birliği ile cehaleti sınırlandıralım. Yurt genelinde okuma pandemisi ilan edelim. Güçlü olmanın, askeri mühimmat ile değil de bilimle mümkün olduğu artık herkesin malumudur. Gün birbirimizi incitme, kavga etme, siyaset gütme günü değildir. Gün el ele vererek bu süreçten güçlenerek çıkma günüdür" şeklinde konuştu. - ANTALYA