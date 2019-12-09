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Antalya OSB Cup başladı

6 saat önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 5'inci Halı Saha Futbol Turnuvası, Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen kura çekimi töreni ile başladı.

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Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 5'inci Halı Saha Futbol Turnuvası, Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen kura çekimi töreni ile başladı.


Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının beşincisi, Bölge Müdürlüğünde yapılan kura çekimi ile başladı. Takım sorumlularının katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu. Park Antalya Yaşam ve Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya katılan 23 takım, şampiyonluk kupasını fabrikalarına götürmek için mücadele edecek.


Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 68 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın açılış maçı Bölge Müdürlüğü ve Ankutsan takımları arasında oynandı. Son dakikasına kadar büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan, Ankutsan takımı 4-1 galip ayrıldı. Turnuvanın ilk gününde oynanan 11 maçta toplam 91 gol atıldı.


Turnuvaya katılan takımlar, ilk olarak kendi gruplarında mücadele ederek puan sıralamasında ilk ikiye girmeye çalışacak. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale kalan 8 takım ise yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak. Finale kalmayı başaran iki takım, Antalya OSB CUP 2020 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Antalya, Futbol, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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