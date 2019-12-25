Antalya OSB'de Dış Ticaret Platformu kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya OSB'de Dış Ticaret Platformu kuruldu - Son Dakika Ekonomi

Antalya OSB'de Dış Ticaret Platformu kuruldu

6 saat önce

Antalya OSB'de, Bölge firmalarının dış ticaret departmanlarında çalışan uzmanların iletişimini ve iş birliğini güçlendirip Bölgenin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 'Antalya OSB Dış Ticaret Platformu' kuruldu.

Antalya OSB'de Dış Ticaret Platformu kuruldu, System.String[]

Antalya OSB'de, Bölge firmalarının dış ticaret departmanlarında çalışan uzmanların iletişimini ve iş birliğini güçlendirip Bölgenin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 'Antalya OSB Dış Ticaret Platformu' kuruldu.


Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının dış ticaret departmanlarında çalışan uzmanların iletişimini ve operasyonel süreçlerdeki iş birliğini güçlendirip Bölgenin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 'Antalya OSB Dış Ticaret Platformu' kuruldu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar öncülüğünde kurulan platformda, 62 bölge firmasından 91 dış ticaret yetkilisi görev aldı. Başkan Ali Bahar ev sahipliğinde, Antalya OSB Best Western VIB Otel'de düzenlenen tanışma toplantısında ilk kez bir araya gelen uzmanlar, ortaklaşa yapacakları etkinlik ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.


"Birlikten kuvvet doğar"


Daha güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye'nin ihracat alanında elde edilecek başarılar ile sağlanacağına vurgu yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, platformun kuruluş amacı ile ilgili, "5 yıl önce başlattığımız eğitim seferberliği ile çalışanlarımızın kişisel, mesleki ve kurumsal gelişimini artırmaya yönelik bir yapı oluşturmuştuk. Şimdi ise işin profesyonellerini aynı çatı altında toplayıp daha etkili ve ekip ruhu ile hareket eden bir yapının temellerini attık. Çünkü bir arada bulunmak gelişme, beraber çalışmak ise başarı sağlar. Bu düşünceyle değerli profesyonellerin birbirini daha da yakından tanımasını sağlayacak, çözüm arayışına girilen konularda birbirlerine destek olacakları şeffaf bir yapı oluşturmak istedik. Bölge ihracatımızın, bu platformun özverili çalışmaları sayesinde artacağına ve birlikte çok daha güçlü olacağımıza inancımız tamdır" dedi.


"Eksper ve bilirkişi terörü"


Uluslararası arenada rekabet avantajı sağlamak için finansmana ulaşımdaki sıkıntılara çözüm getirilmesi gerektiğini aktaran Başkan Bahar, eksper ve bilirkişilerin sanayicinin belini büktüğünü belirtti. Eksperlerin 100 bin liralık teminata 50 bin lira değer biçtiğine dikkat çeken Başkan Bahar, "Sanayici, bankaya gittiğinde teminatının 25 bine düştüğünü görüyor. Finansmanda yaşadığımız sığlığın üzerine; malımızı, arsamızı ve makinelerimizi daha düşük bedellerle değerlendiren ekspertiz ve bilirkişiler ekleniyor. Sanayicinin projesinin değerinin olmadığı, arsa değerlerinin yarıya düştüğü, gayrimenkul ederinin yarıya indiği ortamda sanayicinin değerinden söz edilemez. Bunu eksper ve bilirkişi krizi, hatta terörü olarak yorumluyorum" şeklinde konuştu.


Bahar ayrıca piyasadaki nakit akışlarının dengelenmesi için Kredi Garanti Fonu (KGF) ve taksitli kredilerin 3 yıl süreyle sadece faizinin alınıp anapara geri ödemesinin yapılmamasının piyasaları canlandıracağını söyledi. - ANTALYA

Antalya, İhracat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
Muslera'nın topu açık artırmada satıldı Yıllar sonra Suriye'ye ihracat yapıldı Kaplan ve Pars, TSK envanterine teslim edildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:10 Biga'da "çeltik" konulu panel düzenlendi - Son Dakika Ekonomi
16:10 TMSF'den Kepez Elektrik'e ait otele ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
16:04 Trabzon'da "hasır mobilya işçisi" kursu açılacak - Son Dakika Ekonomi
16:04 Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi
15:39 Kaplan ve Pars, TSK envanterine teslim edildi - Son Dakika Ekonomi
14:58 Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya OSB'de Dış Ticaret Platformu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]