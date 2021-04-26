Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı - Son Dakika

Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı

26.04.2021 11:09
Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı, System.String[]

Antalya OSB'de, ülke ve şehir genelinde artan vaka sayılarının düşürülmesine katkı sağlamak için 'Mavi OSB, Mavi Antalya' hareketi başlatıldı.

Antalya OSB'de, ülke ve şehir genelinde artan vaka sayılarının düşürülmesine katkı sağlamak için 'Mavi OSB, Mavi Antalya' hareketi başlatıldı.

Artan vaka sayılarının ardından, Türkiye'ye turist gönderme potansiyeli olan ülkeler tarafından uygulanan kısıtlamalar, başta turizm olmak üzere turizm tedarikçisi konumundaki onlarca sektörü olumsuz yönde etkiledi. Çoğu Antalya'ya olan rezervasyonların iptal edilmesi ile birlikte kentteki birçok turistik tesis, açılış tarihlerini Haziran ayına öteledi. İmalat sanayinde de kayıplara neden olan bu gelişmeler, kent ekonomisinde ciddi kayıplar oluşturdu.

"Yüzlerce, dev afiş ve pankart asıldı"

Türkiye'nin hemen her ili gibi vaka sayısı bakımında kırmızı ile ifade edilen çok yüksek riskli illerden biri olan Antalya'nın, kayıplarını telafi edebilmesi için mavi renkle ifade edilen 'risksiz bir şehir' olması ve özellikle yabancı turistlere güven vermesi gerektiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bu farkındalığı sağlamak için Bölge genelinde 'Mavi OSB, Mavi Antalya' adını verdikleri bir hareket başlattıklarını belirtti.

Söz konusu farkındalık hareketi kapsamında, Bölgenin ana giriş kapılarına, fabrika binalarına ve insan yoğunluğunun yaşandığı alanlara yüzlerce, mavi renkli uyarı ve bilinçlendirme afişi asıldı. Bölgeye ait araçların renkleri maviye dönüştürülüp ses sistemi ile donatıldı ve gün içerisinde birkaç kez fabrikaların içerisine kadar girip uyarı ve bilgilendirme anonsları yapıldı. Bölge sınırları içerisinde konuşlu jandarma karakolu ile camilerin imamları ile yapılan iş birliği neticesinde, askeri araçlar ile camilerden de aynı uyarı anonsları yapılmaya başlandı. Jandarma ekipleri, yoğun olarak devam ettirdikleri personel servisi denetimlerini bir kat daha artırdı. Fabrika sahipleri ile yöneticilerine resmi kanallardan gönderilen yazılar ile tesislerde alınan önlemlerin gözden geçirilmesi ve rehavete meydan verilmemesi istenirken, görülen her türlü aksaklık ve tedbirsizliğin ilgili makamlara ivedilikle bildirileceği belirtildi.

"Tek amacımız vakaların düşmesi"

Pandemi tedbirleri gölgesinde bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımızı hatırlatan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Kimimiz bu durumdan çok sıkıldı, kimimiz de bu durumu öylesine kanıksadı ki tedbirlere olan bağını kaybetmeye başladı. Pandemi ile geçen bir yılda verilen onca kayba ve elde edilen onca deneyime rağmen, tam da turizm sezonu başlamak üzereyken dünyanın en çok vaka görülen ülkelerinden biri haline dönüşmemizin başkaca bir izahı olduğunu düşünmüyoruz. Bu sebeple Bölgemizdeki farkındalığı tazelemek, sanayicilerimizin aldıkları tedbirleri gözden geçirmesini, vatandaşlarımızın da olası rehavet ikliminden çıkmalarını sağlamak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Bölgemizdeki 17 bin çalışan nezdinde oluşacak bu tazelenmenin, önce Antalya'mıza, akabinde de ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerine sirayet etmesi, üst ya da çatı kuruluşlar vasıtasıyla da tüm sektörlerimize ve vatandaşlarımıza yayılması, bu sayede vaka sayılarının hızlı bir şekilde düşürülmesi tek amacımızdır" dedi. - ANTALYA

Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı
Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı
Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı
Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı

Ali Bahar, Antalya, Turizm, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya OSB'de 'Mavi OSB Mavi Antalya' hareketi başladı - Son Dakika


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