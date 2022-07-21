Edinilen bilgiye göre, PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına OSB itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

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