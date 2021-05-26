İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu açıkladı. Antalya OSB'de üretim yapan 6 firma, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Yılı Raporu açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. AŞ, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan Antalya merkezli, Antalya OSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB'deki tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ile birlikte Antalya OSB'nin Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki toplam firma sayısı 6 oldu.

Başkandan kutlama

İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını kutlayan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı bir ortamda elde edilmiş bu başarı Antalya'mız için büyük bir gurur ve moral kaynağıdır. Bizlere bu gururu yaşatan sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" dedi. 2020 yılının zorluklara dolu bir yıl olduğunu, pandeminin tüm ezberleri bozduğunu hatırlatan Başkan Bahar, "Geride bıraktığımız 14 ayda esnafımızın kepenk kaldıramadığı, siftah yapamadığı, seyahat engelleri nedeniyle turist kelimesinin anlamını yitirdiği, sokağa dahi belirli gün ve saatlerde çıkabildiğimiz kısıt ve yasak dolu birçok gün geçirdik. Haliyle Antalya'mız tarihinde ilk kez neredeyse turizmsiz bir yıl geçirdi. Başta turizm sektörü olmak üzere turizm tedarikçisi konumundaki 50'den fazla sektör, ağır ve neredeyse telafisi imkansız kayıplar yaşadı. Aşının bulunmuş ve 12 milyondan fazla vatandaşımıza 2'nci doz aşının uygulanmış olması, yaşanan zorlukların günden güne zayıflamasına, hayatın yavaş yavaş normal seyrine dönmesini sağlayacak çok önemli bir gelişmedir. Fakat tehlike henüz geçmiş değildir, pandeminin neden olduğu olumsuz yaşam şartları halen etkisini sürdürmektedir" dedi.

Antalya için özel önlem ve destek talebi

Turizm şehirlerinin pandemiden en fazla etkilenen yerler olduğunu ve turizm bölgeleri için özel önlemler alınması, özel desteklerin açıklanması gerektiğini ifade eden Balkan Bahar, "Devletimiz güçlü elini pandemi dönemi boyunca esnafın ve sektörlerin üzerinde tutmak için büyük bir gayret gösterdi. Kayıpların telafisi için birçok destek paketi açıklandı, kamu bankaları büyük bir özveri ile çalıştı, ancak açılan yaralar o kadar derin ki yapılan müdahaleler kanamanın durmasını sağlayamadı. Esnafımız, çiftçimiz, üreticimiz, sanayicilerimiz ve elbette turizmcilerimiz taşıyamayacakları kadar çok sorunu sırtlanmış durumdalar. Bir defaya mahsuben verilen hibeler, sırtımızdaki kaya dolu heybeden küçük bir taş parçasının çıkması kadar rahatlamamıza neden olacaktır. 2021 turizm sezonunu nerdeyse dünyanın en yüksek vaka sayıları ile karşılayan Antalya'da, seyahat kısıtlamaları ve uçuş iptalleri nedeniyle hedeflenen doğrultuda bir sezon geçirilemeyeceği kanısı hakimdir. Bu nedenle Antalya başta olmak üzere turizm bölgelerimizin tamamının tüm Türkiye'den ayrı bir bakış açısı ile değerlendirilip özel olarak ele alınıp desteklenmesi çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Üretim hiç durmadı

Bu ağır koşullar altında dahi Antalya OSB'de üretime kesintisiz devam edildiğine vurgu yapan Başkan Bahar, "Eve kapanmanın, bireyin kendi can güvenliği için bir gereklilik olduğu bu dönemde bile sanayicilerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveri göstererek ne çalışmaktan geri durdu ne de üretmekten vazgeçti. Mavi OSB-Mavi Antalya adı altında aldığımız önlemler, gösterilen hassasiyet ve sıkı disiplin, bugüne kadar Bölgemiz sınırları içerisinde geniş çaplı bir yayılıma engel olmuş, münferit pozitif vakalara rastlansa da üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Halen uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarında da üretim hiç durmamış, Bölge firmalarımız ve personelleri için aldığımız özel izinler ile üretim hatlarının 7/24 aktif kalması sağlanmıştır. Özetle, Antalya OSB sanayicileri ve çalışanları, pandemi döneminde de var gücüyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam etmiştir. Öyle ki Antalya OSB firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında, tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırarak, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışa imza atmıştır. Antalya OSB'deki üretim potansiyelinin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de artmaya devam etmiş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış göstermiştir. Elde edilen bu başarının mimarı sanayicilerimiz ve çalışanlarımızdır. Tüm sanayicilerimizi, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan firmalarımız nezdinde bir kez daha kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA