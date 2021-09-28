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ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI - Son Dakika

ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI

28.09.2021 14:37

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, OSB Müteşebbis Heyeti'nce 856 TL metrekare fiyatını 300- 500 TL arasında gösteren ekspertiz değerleme raporlarına karşı verdiği 5 yıllık mücadeleden zaferle çıktı.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, OSB Müteşebbis Heyeti'nce 856 TL metrekare fiyatını 300- 500 TL arasında gösteren ekspertiz değerleme raporlarına karşı verdiği 5 yıllık mücadeleden zaferle çıktı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile varılan anlaşmaya göre, Türkiye'deki bütün OSB'lerde artık fabrikalarda müteşebbis heyetlerin belirlediği metrekare fiyat üzerinden değerleme yapılacak. Bu kararla sadece Antalya OSB'nin değerinin 1,8 milyar TL arttığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bir fabrika için yüzde 50'ye yakın değer artışının söz konusu olduğunu açıkladı.

Antalya OSB yönetiminin yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü, fabrikaların ekspertiz değerinin, gerçek değerinin 4 kat daha altında değerleme yapılmasına karşı mücadelede, tüm Türkiye genelindeki OSB'leri ilgilendiren önemli bir karara varıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyesi ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), OSBÜK, Antalya OSB ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) yetkililerinin 1 yılı aşkın süren toplantıları sonucunda alınan kararı açıkladı.

METREKARE FİYATI 300-500 TL'DEN 800 TL'YE YÜKSELDİ

Ekspertiz sorununun OSB'ler için kanayan bir yara olduğunu belirten Ali Bahar, bu sorunun çözümü için 5 yıldır mücadele verdiklerini ve başarıya ulaştıklarını söyleyerek, aynı konunun turizm sektöründe ve OSB dışındaki fabrikalar için de yaşanmaya devam ettiğini söyledi. Bahar, 'Şu anda Antalya OSB'de 1 metrekare alanın değeri 856 TL, fakat bu değerlenirken ekspertiz tarafından 300 TL'den 500 TL'ye kadar metrekare fiyatı değerleniyordu. Neredeyse 3'te veya 4'te 1'ine indiği yer vardı. Bu konuyu basın aracılığıyla sürekli gündeme getirdik ve SPK başkanından bir telefon aldık. Bu aslında 5 yıllık mücadelenin bir telefonuydu dedi.

EKSPERTİZLER ARTIK OSB MÜTEŞEBBİS HEYET FİYATINI DİKKATE ALACAK

Ali Bahar, SPK'dan gelen davet üzerine 2020 Ekim ayında başlayıp 6 kez toplantı yaptıklarını belirterek, 'Geçmişte icradan satılan bir fabrika varsa, o fabrikanın değeriyle veya anlaşmalı satışla veya iki-üç emlakçıya sorularak değer tespitleri yapılıyordu. Bizim müteşebbis heyetimizce tespit edilen metrekare fiyatımız hiç dikkate alınmıyordu. Bize sorulmuyordu dahi. TDUB'un İyi Uygulamalar Kılavuzu'na da bu karar girdi. OSB yönetimleri borcu, kaçak yapısı var mı, imarı doğru mu bütün bu bilgileri şeffaf olarak açacak, değerleme uzmanları da müteşebbis heyetin metrekare fiyatını dikkate alacak. Bu konuda anlaştık diye konuştu.

KARAR İYİ UYGULAMALAR KILAVUZU'NA GİRDİ

Bu karara bir şey daha ilave ettiklerini söyleyen Bahar, 'Makinalarımızın hiç değeri yokken, çatılarımız üstündeki güneş paneli gibi, trafolar gibi, teknolojik ürünlerimizin de makine olarak ekspertizin içine dahil olmasını gündeme getirdik ve bunda da başarılı olduk. 4 Mayıs 2021'de İyi Uygulamalar Kılavuzu'na bizim yaptığımız çalışmalar tamamen girdi ve şu anda da yayımlandı. Bu çalışmanın ardından da ekspertiz yaptırdık, 856 TL yazmadılar ama 800 TL yazdırmayı başarabildik diye konuştu.

SADECE ANTALYA OSB'NİN DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI

Antalya OSB'nin şu anki tahsis alanının 5 milyon 700 bin metrekare olduğunu söyleyen Bahar, 'Geçmişte fabrikaların metrekare birim fiyatı ekspertiz değeri 500 TL iken şimdi 800 TL. Çarptığımızda ortaya çıkan rakam, sadece Antalya OSB'nin değeri 1.8 milyar TL artmış oldu dedi.

FABRİKALARIN DEĞERİ YÜZDE 50'YE YAKIN ARTACAK

Türkiye'de 352 OSB bulunduğunu, sanayicilerin yatırım ve istihdamın temelini oluşturduğunu, bütün katma değerin de bu OSB'ler üzerinden döndüğüne dikkat çeken Ali Bahar, bu kararla birlikte Antalya OSB'deki 1.8 milyar TL'lik artışın olduğunu, Türkiye genelindeki diğer OSB'lerle ilgili hesaplamasını ise yapmadıklarını söyledi. Bahar, 'Biz Antalya OSB olarak tahsis aşamasındaki bir OSB'yiz ve 150'ye yakın bizim gibi OSB var. Ama genel olarak bir fabrika için ekspertiz değeri artışı yaklaşık yüzde 50'ye yakın arttı diyebiliriz ifadelerini kullandı.

Ekspertiz fiyatlandırma sorununu turizmcilerin otelleri ve OSB dışındaki fabrikaların da yaşadığını anlatan Bahar, bu mücadele sonucunda elde ettikleri başarının bu sektörler içinde emsal teşkil ettiğini söyledi ve turizmcilerin de bu konuda bir çalışma başlattığını açıkladı.

ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI
ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI
ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI
ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI

Türk Lirası, Ekspertiz, Antalya, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA OSB'DEN EKSPERTİZ ZAFERİ DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI - Son Dakika
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