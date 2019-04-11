Antalya OSB’den sanayicisine finansal yol haritası
2 saat önce
Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Antalya OSB'de gerçekleştirdiği KOBİ'lerin Finansal Yol Haritası adlı söyleşi programında Antalya iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:24
Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş
, Antalya OSB
'de gerçekleştirdiği KOBİ'lerin Finansal Yol Haritası adlı söyleşi programında Antalya iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
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