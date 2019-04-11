Son Dakika Haberleri: Antalya OSB’den sanayicisine finansal yol haritası

Antalya OSB’den sanayicisine finansal yol haritası

2 saat önce

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Antalya OSB'de gerçekleştirdiği KOBİ'lerin Finansal Yol Haritası adlı söyleşi programında Antalya iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Antalya OSB’den sanayicisine finansal yol haritası, System.String[]
Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Antalya OSB'de gerçekleştirdiği KOBİ'lerin Finansal Yol Haritası adlı söyleşi programında Antalya iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:24 
Antalya, OSB, Ekonomi
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