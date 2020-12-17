Antalya OSB'den yerli ve milli SİDA'ya destek - Son Dakika

Antalya OSB'den yerli ve milli SİDA'ya destek

17.12.2020 10:05
Antalya OSB'den yerli ve milli SİDA'ya destek, System.String[]

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİDA'sının üreticisi ARES Tersanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, ar-ge ve inovasyon alanında hayata geçirilebilecek olası projeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİDA'sının üreticisi ARES Tersanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, ar-ge ve inovasyon alanında hayata geçirilebilecek olası projeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracını üreten Antalya merkezli ARES Tersanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ile özellikle ar-ge ve inovasyon alanında yapılacak olası iş birlikteliklerini görüşmek üzere bir araya geldi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmede Başkan Bahar tarafından bölge firmaları, üretim kapasiteleri, Antalya OSB Teknopark özelinde hayata geçirilecek projeler ile girişimcilere sunulacak imkanlar hakkında bilgi aktarıldı.

İlk yerli ve milli SİDA

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara merkezli METEKSAN Savunma ortaklığı, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototip üretimi tamamladı. ULAQ adı verilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİDA'sı, gövdesine entegre edilen füze sistemleri ile 2 ay boyunca su üzerinde teste tabi tutulacak. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında uzaktan komuta edilerek, mavi vatan ve adalar bölgesinin savunmasında büyük bir üstünlük sağlayacak.

"Tüm imkanlarımızla desteğiz"

Antalya merkezli bir firmanın savunma sanayi, ar-ge ve inovasyon alanlarında elde ettiği başarının şehrin gurur vesilelerinden biri olarak görülmesi gerektiğini belirten Başkan Ali Bahar, Kalafatoğlu nezdinde projede görev alan ekibi kutlayarak, teşekkür etti. Görüşmede Bölge firmaları ve Antalya OSB Teknopark ile Ares'e nasıl destek olabilecekleri sorusuna yanıt aradıklarını belirten Başkan Bahar, "Kalafatoğlu ve ekibinin şehrimize ve ülkemize kazandırdığı şey o kadar değerli ki tüm imkanlarımız ile yanlarında olduğumuzu ifade etmek, bu başarıyı daha üst noktalara taşımak için neler yapabilirizi konuşmak için bir araya geldik. Kalafatoğlu ailesinin öncülüğünde Antalya'da böyle bir girişimin olması şehrimiz için büyük bir katma değerdir, biz bunun farkındayız, Antalya'nın da fark etmesini istiyoruz. Teknoparkımızda savunma sanayine, özellikle yazılım tarafında destek vermek istiyoruz. Yurt dışından temin ettikleri ürünlerin Antalya OSB firmalarında üretilmesinden, bu ve bunun gibi ar-ge ve inovasyon içeren, yüksek teknolojiye sahip projelerde ihtiyaç duyulacak kalifiye insan kıymetinin Teknik Kolejimiz de hangi şartlarda yetiştirilebileceğine kadar birçok alanda fikir alışverişinde bulunduk. İHA ve SİHA'lardan sonra SİDA'larımızın da yerli ve milli olarak üretilecek olması, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak, onlara yeni ufuklar açacaktır. İyi bir eğitim verilip gerekli imkanlar sağlanırsa gençlerimizin yapamayacağı şey yoktur, ARES'in ürettiği SİDA bunun en önemli kanıtlarından biridir" dedi.

Son aşama

ULAQ üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını, İHA ve SİHA'lardan sonra İDA ve SİDA'larında yerli ve milli olarak üretilmesinde son aşamaya geldiklerini belirten ARES Tersanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, "Önümüzde iki ay sürecek yoğun bir test süreci var. Şu an tüm ekibimizle birlikte prototipin kendini ispat etmesine, yani başarılı füze atışları gerçekleştirmesine odaklanmış durumdayız. Ali Bahar'ın hayalimize ortak olması, bizlerle aynı heyecanı hissetmesi, desteği ve samimiyeti çok değerli ve anlamlı. Ares Tersaneleri olarak Antalya OSB yönetimi ve Bölge firmaları ile ülkemizin hayrına olacak, gelişip güçlenmesini sağlayacak her ortamda bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyar, elimizden gelenin bir fazlasını yapmak için çaba gösteririz. Geliştirdiğimiz SİDA, bu amacın ve çabanın bir ürünüdür. Kendi öz sermayemiz ile elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve başardık. Bundan sonra da aynı özveriyi göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya OSB'den yerli ve milli SİDA'ya destek

Ali Bahar, Antalya, Milli, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya OSB'den yerli ve milli SİDA'ya destek - Son Dakika


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