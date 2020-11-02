Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı - Son Dakika

Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı

02.11.2020 12:23
Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı, System.String[]

Antalya OSB firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM), hazırladığı kapsamlı raporlar ile Bölge firmalarının yeni pazarlar keşfetmesinde ve rekabet gücünün artmasında önemli bir rol oynadı.

Antalya OSB firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM), hazırladığı kapsamlı raporlar ile Bölge firmalarının yeni pazarlar keşfetmesinde ve rekabet gücünün artmasında önemli bir rol oynadı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 2019 yılında kurulan Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, verdiği kapsamlı ve çözüm odaklı hizmetler ile hiç ihracat yapmayan firmaların dahi uluslararası arenada varlık göstermesinde kaynak teşkil etti. Merkez, bir yıllık hizmet süresi boyunca Nokta Atışı İhracat Danışmanlığı yaptığı 35 Antalya OSB firmasına, 64 bin 935 adet hedef müşteri bilgisi sunarak firmaların öncelikle doğru bilgiye, doğru bilgi ışığında da doğru pazarlara ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Merkez uzmanları tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar, firmalara yeni ihracat pazarlarının kapılarını açarken, ülke ve sektör hakkında hazırlanan raporlar, firmaların hedef pazar ve müşteriler için doğru fiyatlama yapmasını, dolayısıyla da rekabet gücünün ve karlılığının artmasını sağladı.

Dünya üzerindeki ticari hareketler inceleniyor

Merkezde Bölge firmalarının ihracat faaliyetlerini artıracak ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olacak tüm hizmetlerin verildiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Merkezimiz hedef pazar tespiti ve hedef müşteri bulma danışmanlığı, rakip analizi, ithalat pazar ve ithalat tedarikçi danışmanlığı, teknik istihbarat, uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri konularında hizmet vermektedir. Her firma için yaklaşık 4 ay sürecek "Danışmanlık Hizmeti" kapsamında ise dünya üzerindeki ticari hareketler incelenerek, ihracatta rekabetçi olunabilecek ülkeler ve bu ülkelerdeki potansiyel müşteriler belirlenerek firmalarımıza raporlanmaktadır. Ayrıca firmalarımız en önemli girdi maliyetlerinden biri olan hammadde tedarikinde de titiz bir çalışma yürütüp en avantajlı yerler tespit edilerek firmalarımıza raporlanmaktadır" dedi.

Amaç ihracat gelirlerinin artırılması

Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin, Bölge katılımcılarının ticari faaliyetlerinde güçlü hamleler yapabilmeleri adına yol gösterici olduğunu aktaran Bahar, "Dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti yapabilmek ve pazara girmeden önce yabancı firmalar ile ilgili doğru analiz ve araştırmaları yapabilmek büyük önem arz etmektedir. Verdiğimiz hizmetler ile Bölge firmalarımızın büyümesine, Antalya'mızın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artmasına vesile olmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

İhracata kartı

Bölge firmalarının ihracat potansiyelini artırmak adına son 5 yılda çok önemli proje ve hizmetlere imza attıklarına vurgu yapan Başkan Bahar, "Katılımcılarımızı yeni ihracat pazarlarıyla tanıştırmak amacıyla, 12'si Ticaret Bakanlığı destekli, 3'ü Bakanlık desteği olmaksızın, toplam 15 heyet programı düzenlenmiştir. Programlar kapsamında ziyaret edilen ülkelerin ilgili sektördeki kurum, kuruluş, tesis ve dünyaca ünlü fuarları ziyaret edilmiş, ekonomik iş birliği toplantıları düzenlenmiş, sanayicilerimiz ile yabancı iş insanlarının yüz yüze görüşmeler yapması sağlanmıştır. Sektörel Ticaret Heyet Programlarımıza ilaveten, Antalya'mızın ve bölge firmalarımızın tanıtılması ve ticari fırsatların çok daha hızlı değerlendirilebilmesi amacıyla, Alım Heyeti programları düzenlenmiştir. Bölge Müdürlüğümüz organizasyonuyla gerçekleşen Hindistan ve İran Alım Heyeti programlarında, 30 üst düzey yabancı iş insanının, 132 firmamız ile 473 adet yüz yüze görüşme yapması sağlanmıştır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı

Antalya, İhracat, Ticaret, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı - Son Dakika Ekonomi


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