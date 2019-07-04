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Antalya OSB ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü

1 saat önce

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılay Antalya İlkyardım Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya OSB ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü, System.String[]
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılay Antalya İlkyardım Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. A OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Tufan Ertop katıldı.

Gönüllü kan bağışçıları

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü personeli ve bölgedeki katılımcı firma çalışanlarına ilk yardım ve güncelleme eğitimlerinin verilmesi, kan bağışı konusunda bilgilendirmeler yapılması amacıyla imzalanan protokol ile çalışanların günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmalarının sağlanması için ortak çalışmalar yapılacak.

Her türlü destek verilecek

Türk Kızılay ile hayati önem taşıyan bir protokole imza attıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artması, ilkyardım bilgi ve becerisinin Bölge Müdürlüğü personeli ve katılımcı firma çalışanlarına öğretilmesi hayati önem taşıyan bir gerekliliktir. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Bölgemizde faaliyet gösteren tüm firmaların personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması, bu kapsamda zorunlu ilk yardım eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, olası kaza ve yaralanmalarda hayat kurtaracak kutsal bir amaca hizmet edecektir. Ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin gönüllü, bilinçli ve düzenli bağışçılarından karşılanması için 13 bin 500 çalışanımız ile Kızılay'ımıza gereken desteği vermeye çalışacağız" dedi.

Kan stokuna katkı

İmzalanan protokolün kan stokuna büyük bir katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç "Türk Kızılay Antalya Şubesi ve İlkyardım Eğitim Merkezi olarak, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz protokolü çok önemsiyoruz. İlk Yardım Eğitimi, yasal bir zorunluluk olmanın yanı sıra tüm işyerlerinde önemsenmesi gereken bir ihtiyaçtır. Bu nedenle işletme sahiplerinin işyerlerinin, tehlike sınıfına bakmadan tüm çalışanlarına bu eğitimleri aldırması ölüm ve sakatlık risklerinin en aza indirgenmesi işbirliğimizin amacını ortaya koyuyor. Hem çalışanların yaşamlarının güvence altına alınması hem de işletmenin maruz kalabileceği riskler karşısında bir önlem oluşturması açısından ilkyardım eğitimlerini çok önemli buluyoruz. Ayrıca Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezimizce verilecek eğitimler ve kampanyalar neticesinde, hem kan stokuna büyük katkı sağlanacak hem de bilinçli kan ve kök hücre bağışçılarının sayısı artacaktır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
Kızılay, Antalya, Güncel
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