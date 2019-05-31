Son Dakika Haberleri: Antalya OSB'nin başarılı firmaları bir araya geldi
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Antalya OSB'nin başarılı firmaları bir araya geldi

43 dakika önce

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya OSB firmalarının temsilcilerini konuk edip, elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

Antalya OSB'nin başarılı firmaları bir araya geldi, System.String[]
Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya OSB firmalarının temsilcilerini konuk edip, elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:43 
Ali Bahar, OSB, Antalya, Ekonomi
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