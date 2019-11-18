Son Dakika Haberleri: Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi
Son Dakika Ekonomi Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi - Son Dakika Ekonomi

Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi

6 saat önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini bölgeye taşıyan elektrik ana dağıtım merkezi, son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildi.

Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi, System.String[]

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini bölgeye taşıyan elektrik ana dağıtım merkezi, son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildi.

Antalya OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1991'de kurulan ve yılda yaklaşık 400 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisini bölge firmalarına taşıyan merkezde bulunan açık şalt sistemli elektrik teçhizatları, kapalı şalt sistemli metal muhafazalı modüler hücreler kullanılarak baştan sona yenilendi.

Elektrik ana dağıtım merkezindeki olası arızaların asgari düzeye indirilmesi, işletme güvenliğinin sağlanması ve bölge firmalarına kaliteli, kesintisiz enerji arzının sürdürülebilirliği için yapılan yenileme çalışmaları sonucu, merkezin dışarıdan bir müdahale ya da doğal afet yaşanmadığı sürece en az 25 yıllık kullanım ömrü oldu.

Yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca, katılımcıların artan enerji ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için lokal dağıtım merkezlerine ek yapılarak, bölgedeki toplam lokal dağıtım merkezi sayısı 72'ye çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, elektrik ana dağıtım merkezinin, bölgedeki en önemli yapı olduğunu belirtti.

Dağıtım merkezinin tıpkı bir kalp gibi elektrik enerjisinin tüm firmalara dağıtılmasını sağlayan, hayati öneme sahip bir tesis olduğuna dikkati çeken Bahar, "Burada yaşanacak en küçük bir arıza ya da aksaklık üretimde ciddi kayıplara neden olacaktır. Bölgemizde bugüne kadar, ana dağıtım merkezimizden kaynaklı bir kesinti yaşanmamıştır. Yapılan yenileme çalışmaları ile böylesi bir sorunla bir 25 yıl daha karşılaşılmamasının önlemi alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilovası Belediye Başkanı Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu
Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 00:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]