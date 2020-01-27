Antalya OSB'nin Şampiyonu Doktor Tarsa

Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının şampiyonu Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. oldu.



Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A. Ş. ile Türk Ytong Sanayi A.Ş. arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A. Ş. kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Takıma kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar verdi.



İkinci Ytong



Park Antalya Spor Tesislerinde 23 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın ikincisi olan Türk Ytong Sanayi A.Ş. takımı, kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen'den aldı. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise Netlog Lojistik Hizmetleri A. Ş. ile Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A. Ş. takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 5-3 kazanarak turnuva üçüncüsü olan Netlog takımına kupa ve madalyalarını Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu verdi. Turnuvanın en centilmen takımı seçilen Kar-Yapı Tasarım Kartonpiyer İnş. İml. Tur. Taş. San. Tic. AŞ'ye plaketini Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir takdim etti.



Kral değişmedi



Gol kralı tacını bu yıl da devretmedi. Turnuva boyunca 29 gol atarak beşinci kez gol kralı olan Türk Ytong takımının forveti Recep Yılmaz'a ödülünü Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gizli verdi.



Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bir sonraki turnuvanın, Antalya OSB'ye kurulacak tesislerde gerçekleşeceğini söyledi. 2020/2021 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak Özel Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesine halı saha yapılması için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bahar, "Bundan sonraki turnuvaları meslek lisemizin bahçesindeki halı sahada yapacağımızı sizlere müjdelemek istiyorum. Yönetim Kurulumuz ve Eğitim Komisyonumuz okulun, halı sahamızın ve kapalı spor salonumuzun 2020/2021 eğitim-öğretim dönemine yetişmesi için çalışıyor. Önümüzdeki yıl hem turnuvamızı hem de ödül törenimizi Bölgemiz sınırları içerisinde, çok daha büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştireceğiz" dedi. - ANTALYA