Antalya OSB Teknik Koleji, kalifiye elemanlar yetiştirecek - Son Dakika

Antalya OSB Teknik Koleji, kalifiye elemanlar yetiştirecek

20.01.2021 11:55
Antalya OSB Teknik Koleji, kalifiye elemanlar yetiştirecek, System.String[]

Gelecek yıl eğitim öğretime başlayacak Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji ile sanayi sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Gelecek yıl eğitim öğretime başlayacak Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji ile sanayi sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Bölge tarafından 2006'da yaptırılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen ve geçen yıl da özel okul statüsünde OSB tüzel kişiliğine devredilen kolejle yerleşke içinde yapılan tadilat çalışmalarını inceledi.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, çalışmalar hakkında Er'i bilgilendirdi. Atölyeler, derslikler, yemekhane ve sosyal alanların günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmeye başlandığını anlatan Bahar, yerleşke içinde spor salonu, uluslararası standartlara sahip tırmanma duvarı ve halı saha yapılacağını bildirdi.

Okulun 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi hizmete gireceğine değinen Bahar, "Teknik kolejimizde başta eğitim olmak üzere öğrencilerimize sunulacak yemek, servis gibi diğer tüm imkanlar ücretsiz olacak. Okulumuza ilk yıl 240, dört yıllık toplamda ise 960 öğrenci almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meslek liselerinin gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir köprü olduğunu vurgulayan Bahar, iş bulamamaktan yakınan mezunlar ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmasın çözüm noktasının meslek liseleri olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda bölgeyi bir eğitim kampüsüne dönüştürüp, firmaların kalifiye eleman ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmayı, gençleri de işinin ehli zanaatkarlara dönüştürüp iş ve meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını anlatan Bahar, "Öğrencilerimize staj imkanı sunulacak, mezunlara bölge firmalarında istihdam önceliği tanınacak ve en düşük ücretin, asgari ücretten en az yüzde 10 daha fazla olması için sanayicilerimizle protokoller imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Er de çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirtti. Gerek ülke gerekse Antalya ekonomisine önemli bir istihdam sağlanacağını anlatan Er, Bahar'a ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Milli, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya OSB Teknik Koleji, kalifiye elemanlar yetiştirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
09:21
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor         
08:12
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı         
01:31
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:37:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya OSB Teknik Koleji, kalifiye elemanlar yetiştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei