Antalya OSB Teknik Koleji, kalifiye elemanlar yetiştirecek - Son Dakika

Gelecek yıl eğitim öğretime başlayacak Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji ile sanayi sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Bölge tarafından 2006'da yaptırılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen ve geçen yıl da özel okul statüsünde OSB tüzel kişiliğine devredilen kolejle yerleşke içinde yapılan tadilat çalışmalarını inceledi.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, çalışmalar hakkında Er'i bilgilendirdi. Atölyeler, derslikler, yemekhane ve sosyal alanların günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmeye başlandığını anlatan Bahar, yerleşke içinde spor salonu, uluslararası standartlara sahip tırmanma duvarı ve halı saha yapılacağını bildirdi.

Okulun 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi hizmete gireceğine değinen Bahar, "Teknik kolejimizde başta eğitim olmak üzere öğrencilerimize sunulacak yemek, servis gibi diğer tüm imkanlar ücretsiz olacak. Okulumuza ilk yıl 240, dört yıllık toplamda ise 960 öğrenci almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meslek liselerinin gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir köprü olduğunu vurgulayan Bahar, iş bulamamaktan yakınan mezunlar ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmasın çözüm noktasının meslek liseleri olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda bölgeyi bir eğitim kampüsüne dönüştürüp, firmaların kalifiye eleman ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmayı, gençleri de işinin ehli zanaatkarlara dönüştürüp iş ve meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını anlatan Bahar, "Öğrencilerimize staj imkanı sunulacak, mezunlara bölge firmalarında istihdam önceliği tanınacak ve en düşük ücretin, asgari ücretten en az yüzde 10 daha fazla olması için sanayicilerimizle protokoller imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Er de çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirtti. Gerek ülke gerekse Antalya ekonomisine önemli bir istihdam sağlanacağını anlatan Er, Bahar'a ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.