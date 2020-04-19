ANTALYA Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir - Son Dakika
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ANTALYA Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir

6 saat önce

Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilirTURİZMCİ Osman Ayık, haziran ayı ortalarında hareketlilik beklediklerini, ancak 2020'nin bekledikleri gibi olmayacağını belirtti.

Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir

TURİZMCİ Osman Ayık, haziran ayı ortalarında hareketlilik beklediklerini, ancak 2020'nin bekledikleri gibi olmayacağını belirtti. Ayık, koronavirüsten sonra insanlarda bir seyahat açlığının da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, 2 milyonun üzerinde insanın enfekte olduğu ve 150 binin üzerinde insanın da yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada birçok sektör durma noktasına geldi. Salgını önlemek adına seyahatlerin durmasının ardından dünyada önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Türkiye de kapılarını yurt içi ve yurt dışı seyahatlere kapattı. Bir süredir hareketliliğin olmadığı turizm sektörüyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, mayıs ayı itibarıyla tesislerde misafir kabulünün başlayacağını, ancak öncelikle konaklama tesislerinin güvenli olduklarını gösterir nitelikte sertifikalandırılacağını açıklaması üzerine gözler sektör temsilcilerine çevrildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Başdanışmanı Osman Ayık, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Osman Ayık, sertifika projesinin yerinde bir çalışma olduğunu söyledi. Müşteri eğilimlerinin ve bundan sonraki davranışlarının verilere dayandırılmasının önemine değinen Ayık, 'Sağlık ve gıda güvenliği sektörümüzün ana omurgasıdır. Bizim tesislerimizin fiziki yapıları yeni ve gençtir. Birçok tesisimizin gıda ve hijyen konusunda sertifikaları vardır. Altyapımız oldukça iyidir. Burada bir tek dikkat edilmesi gereken konu, işletmelerin uygulayabilecekleri nitelikte bir içerik ve kriter belirlemek daha doğru olur dedi.

'HAZİRAN ORTASINDAN İTİBAREN HAREKETLİLİK OLABİLİR'

Uygulama başladığında turizm sektöründe hareketlilik olup olmayacağına ilişkin bilgi veren Osman Ayık, iç pazarın hareketleneceğini söyledi. İlk seyahatlerin yakın mesafelere yapılacağını tahmin ettiğini anlatan Ayık, 'Kademe kademe sınır aşan seyahatlerin devreye girmesine olanak sağlanacak. Kaynak pazarlarımızın da normale dönmesi lazım. Onların da virüse karşı başarı kazanması lazım. Onlar başarısız olursa biz o ülkelerden gelenlere kapımızı açmayacağız. Konaklama gibi ulaşım da önemli. Tüm uçaklar yerde, uçuş yok. Bizim öngörümüz şu; Haziran ortasından itibaren seyahatlerin başlayacağını düşünüyoruz. Ama bu seyahatler arzu ettiğimiz seviyede olmayacak ve zamanla büyüyecek. Yaz ortasından itibaren belki daha tatminkar olabilir. 2020 arzu ettiğimiz seviyelerde muhtemelen olmayacak diye konuştu.

'SEYAHAT AÇLIĞI ORTAYA ÇIKABİLİR'

Turizm sektörü olarak 2020'ye umutla girdiklerini, ancak koronavirüs nedeniyle farklı bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Osman Ayık, konaklama tesislerinin yüzde 80-90 oranında kapalı olduğunu söyledi. Uluslararası zincirlerin büyük bölümünün kapasitelerini devreden çıkardıklarını anlatan Ayık, 'Salgınla mücadelede önce bir başarının ortaya çıkması lazım. Böyle olunca insanlar seyahati düşünmeye başlayacak. İnsanların şu anda seyahat özgürlükleri kısıtlandı. Belki bir seyahat açlığı da ortaya çıkabilir. Bunu ancak seyahatlerin başladığı andan itibaren görebiliriz dedi.

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ANTALYA Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:59 Kaynak: DHA

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