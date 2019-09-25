Antalya osman ayık'tan ara tatili değerlendirmesi beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme

Osman Ayık'tan ara tatili değerlendirmesi Beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirdiği ara tatil uygulamasını, Beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme ama içinde bir iki tane daha rötuş yapmak lazım diye değerlendirirken, yapılacak değişikliklerle uygulamanın Türk turizmine ve vatandaşlara her anlamda avantajları olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başlatılan yeni uygulamayla artık yaz tatiliyle yarıyıl tatilleri haricinde öğrenciler kasım ve nisan aylarından da ara tatillere çıkacak. Uygulamanın turizme etkisi olup olmayacağını değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu yeni düzenleme, aslında bizim beklentilerimiz doğrultusunda bir düzenleme ama içinde bir iki tane daha rötuş yapmak lazım. Özellikle ara tatiller konusunda ve okulların açılış ve kapanış tarihleriyle ilgili. Bu ne yapacak İnsanların tatil yapma alışkanlığını arttıracak ve işletmelerin sürdürülebilirliği açısından da son derece önemli etki yapacak. Çünkü bu tür blok tatiller aslında Türkiye'nin her yönüne, bunu sadece kıyı bölgelerine yapılacak tatiller olarak da düşünmemek lazım. Türkiye'nin her noktasına iç pazardan yoğun bir hareketliliğin sağlanmasına neden olacaktır dedi.

'İKİ YENİ TATİL AYI KAZANMIŞ OLURUZ'

Uygulamayla ilgili bazı değişiklikler yapılabileceğini ve bu sayede tatil süresinin uzatılabileceğini kaydeden Osman Ayık, Bizim buradaki en önemli taleplerimizden birisi gerek nisan gerekse kasım ayında olan ara tatillerde Türkiye'yi belli bölgelere bölerek, 3 bölge şeklinde mütalaa edip, nisan ayının başından sonuna kadar 3 bölgeyi 3 dönemde sınırlayarak ayın tamamını bir tatil ayına dönüştürmek. Aynı şey kasım ayı için de yapılabilir. Dolayısıyla bununla biz iki yeni tatil ayı kazanmış oluruz işletmeler olarak ki bunun son derece önemli bir etkisi olur. Aynı şeyi okulların açılış, kapanış tarihlerinde de yaparsak aslında bu bizim yılın neredeyse yarısında insanlar tatil yapma şansına sahip olacak diye konuştu.

'HER ANLAMDA AVANTAJLARI OLACAK'

Düzenlemenin en önemli faydalarından birinin dönemsel yoğunlukları ortadan kaldırmış olacağına işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti

Yaz dönemi tatil döneminde haziran başı eylül sonu gibi döneme çekerek 4 ay oradan, iki tane de kasım ve nisanda eklediğimiz zaman 6 aylık bir süre içerisinde yaygın şekilde belli bir tarihe sıkışmamış bir tatil dönemi yaşatacağımız için de insanların ulaşımdan tutun da konaklamaya kadar her anlamda avantajları olacak. Bu da son derece önemli bir şey olur. Bir diğer önemli şey de tabii ki kasım ayında beklediğimiz şekilde ara tatilin etkisini göremeyebiliriz. İnsanların planlama yapması bakımından zamanları kısıtlı olabilir ama nisan ayında ben bunun son derece önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Bunun iç turizmin gelişmesine, Türkiye'deki turizm sektörünün gelişmesinde son derece önemli etkileri olur diye düşünüyoruz. İnşallah hükümetimiz önümüzdeki günlerde buna benzer bir düzenlemeyi de paralel olarak gerçekleştirirse Türkiye'de turizm konusunda önemli bir hamle yapmış oluruz.