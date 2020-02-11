Antalya otelde, sevgililer günü'ne özel dilek ağacı konsepti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya otelde, sevgililer günü'ne özel dilek ağacı konsepti - Son Dakika

Antalya otelde, sevgililer günü'ne özel dilek ağacı konsepti

6 saat önce

Otelde, Sevgililer Günü'ne özel dilek ağacı konseptiANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde, 14 Şubat Sevgililer Günü için müşterilere yönelik özel tohum kartları hazırlandı.

Otelde, Sevgililer Günü'ne özel dilek ağacı konsepti

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde, 14 Şubat Sevgililer Günü için müşterilere yönelik özel tohum kartları hazırlandı. İçerisinde tohum bulunan bu kartlara mesajlarını yazacak müşteriler adına otel bahçesine ve arazide oluşturulacak hatıra ormanına fidan dikilecek.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çevreci bir konsept oluşturuldu. Sevgililer Günü'nde otelde konaklayacak müşteriler için özel tohum kartı hazırlandı. Hem lobideki alanda, hem de odalarında, içerisinde tohumlar bulunan kartlara isimleri ve mesajlarını yazacak olan müşteriler, bunları lobideki dilek ağacına asabilecek. Burada toplanacak tohum kartları, otel görevlileri tarafından müşteriler adına otelin arazisindeki Regnum Carya Ormanı'na ve ilçedeki arazide oluşturulacak hatıra ormanına dikilecek.

Regnum Carya Otel Halkla İlişkiler Sorumlusu Cemal Nedim Ergin, otel olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çevreci bir konsept oluşturduklarını söyledi. Ergin, "Hem lobi, hem de odalarımızda misafirlerimize özel kalp şeklinde içerisinde tohum bulunan kartlar yaptık. Bu kartların arkasına da misafirlerimiz, aşk notlarını ve dileklerini yazarak lobideki dilek ağacına asıyorlar. Bunun akabinde misafirlerimiz için bu kartların içerisindeki tohumları Regnum Carya Ormanı'nda, her misafirin isminin yazıldığı fidanlar dikeceğiz" dedi.

Cemal Nedim Ergin, otel olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde misafirleri için özel paket programlar da hazırladıklarını kaydetti.

Antalya otelde, sevgililer günü'ne özel dilek ağacı konsepti

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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