ANTALYA Otele dadanan hırsız yakalandı - Son Dakika

Otele dadanan hırsız yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelden piyasa değeri 75 bin TL olan abajur, 30 televizyon ve avizeyi çalan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına aldı.

Alanya'da bir otelden piyasa değeri 75 bin TL olan abajur, 30 televizyon ve 1 avizenin çalındığı bilgisini alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları incelemesinin ardından hırsızlık şüphelisinin M.A. (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin farklı zamanlarda aynı otele gelerek malzemeleri çuvala doldurup çaldığı, daha sonra bunları sattığı öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinin ardından harekete geçen ekipler, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin ayrıca 7 farklı suçtan aranması olduğu ve farklı tarihlerde Alanya'da yapılan hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği esnada yakalayarak gözaltına alırken, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Ayrıca M.A.'nın çaldığı malları sattığı iş yerlerine de adli işlem yapıldı. Hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.