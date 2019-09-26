Antalya otobüs palmiye ağacına çarptı

Otobüs palmiye ağacına çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs refüjdeki ağaca çarptı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Alanya çevre yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı bir otele ait 07 C 32357 plakalı otobüs kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otobüste maddi hasar oluşurken, sürücü hafif şekilde yakalandı. Otobüsün çarptığı palmiye ağacı ise devrildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale ederken, polis ekipleri de trafiğin yönlendirilmesi ve otobüsün çekiciyle kaldırılması çalışmalarını yürüttü.