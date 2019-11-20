Son Dakika Haberleri: Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğa uygulanan şiddet olayını tasvip etmediklerini söyledi.

Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama, System.String[]

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğa uygulanan şiddet olayını tasvip etmediklerini söyledi.


Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğun otobüs şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Paten kayan çocukların zaman zaman şehiriçi yolcu otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yaptığını dile getiren Arslan, "Antalya Emniyet Müdürlüğüne bu durumu bildirdik. Tabii yakalanamadığı için cezai işlem şimdiye kadar uygulanamadı. Olayı tasvip etmiyoruz. Şoför 2-3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle tutunmaya devam etmişler. Çocukların kaza yapmasından korkmuş. Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı, çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı" diye konuştu.


Çocuğun ailesinin şikayetçi olması durumunda şoförün suçlu olup olmadığının Antalya Büyükşehir Belediyesindeki komisyonca incelenip ceza alabileceğini belirten Arslan, patenle araçların arkasına tutunan çocukların vatandaşlar tarafından uyarılmaları, ailelerin de bu konuda çocuklarını bilgilendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Dün akşam Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde otobüs şoförü, araca tutunan 3 çocuktan birini tokatlayarak dövmüştü. Esnafa da tepki gösteren şoför, çevredekiler tarafından tartaklanmıştı. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:38:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]