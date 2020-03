Antalya Otogarı'nda şehirler arası yolculuk kısıtlaması - Son Dakika

Antalya Otogarı'nda şehirler arası yolculuk kısıtlaması

Saat 23.00 itibariyle seferler durduruldu, otobüsler kalkmadı

Polis, kalan yolculara durumu anlatıp otogardan ayrılmalarını istedi

Antalya Valisi Karaloğlu:

" Mazeretleri olanlara yolculuk için seyahat belgesi verilecek"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahati valilik iznine bağlandığını açıklamasının ardından Antalya Otogarında seferler saat 23.00 itibarıyla durduruldu. Karar sebebiyle terminalden otobüs çıkışlarına izin verilmedi.

Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüs seferleri iptalinin ardından otogar girişinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri yolcuları otogardan ayrılmaları için sık sık uyardı.Güvenlik güçleri, Antalya'da akrabaları olanların ya da şehir merkezine dönmek isteyenler için ücretsiz otobüs imkanı olduğunu duyurdu. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşlar ise bekleyişini sürürdü.

Korona virüs tedbirlerinin ele alındığı İl İdare Kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

"Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok"

Alınan tedbirleri İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceklerini ifade eden Karaloğlu, "İlde uygulamalarla ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız. Saat 12.00'de de il pandemi kurulunu toplayacağız. Orada da pandemiyle ilgili diğer konular masaya yatırılacak. Burada bizim aldığımız kararları sahada uygularken vatandaşların kararlara uyması, bize yardımcı olması çok önemli. Alınan bütün kararlar, hepimizi korumak için alınıyor. Ülkede yaşayan her bir insanı korumak maksadıyla alınıyor. Vatandaşların harfiyen uyması lazım. Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Vatandaşımızın oto kontrol yapması lazım. Markete gittiğinde, markette konan kurala uyması lazım. Toplu taşıma aracıyla seyahat ediyorsa araçta konan kurala uyunmuyorsa o araca binmeyecek, uyaracak. Pazar kalabalıksa girmeyecek. Vatandaşın oto kontrolü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok" dedi.

"Seyahat belgesi verilecek"

Şehirler arası ulaşıma kısıtlama getirildiğine değinen Karaloğlu, "Komisyon kuracağız. Bu komisyonda genelgede sayılan mazeretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesi ile şehirler arasında yolculuk yapılabilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Sahiller, parklar, mesire alanları gibi alanlarda vatandaşımız bulunmayacak. Kona kural neyse herkes harfiyen buna uysun. El birliğiyle bu problemin üzerinden geliriz. Güçlü devletimiz, büyük milletimiz var. Ama konan kurallara hep beraber uymalıyız" ifadelerini kullandı.