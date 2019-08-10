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Antalya Otogarı'nda yılan operasyonu kamerada

1 saat önce

Antalya Otogarı'nda yılan operasyonu kamerada Valiz içinden Boa yılanı ele geçirildi İzmir'den otobüsle Antalya'ya gönderilen valizdeki 2 metre 20 santimlik Boa yılanı polisin dikkatinden kaçmadı Boa yılanı teslim almaya gelen kişiye 6 bin 500 lira ceza yazıldıANTALYA - İzmir'den...

Antalya Otogarı'nda yılan operasyonu kamerada
Valiz içinden Boa yılanı ele geçirildi
İzmir'den otobüsle Antalya'ya gönderilen valizdeki 2 metre 20 santimlik Boa yılanı polisin dikkatinden kaçmadı
Boa yılanı teslim almaya gelen kişiye 6 bin 500 lira ceza yazıldı
ANTALYA - İzmir'den şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya'ya gönderilen ve kaçak yollarla şehre sokulmak istenen valiz içerisindeki Boa yılanı, otogar polisi tarafından fark edilerek yakalandı. Valizi teslim almaya gelen ve ismi açıklanmayan bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şubesi ekiplerince 6 bin 500 lira tutarında para cezası uygulanıp yılana el konuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen Çarşamba günü Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşandı. İzmir'den Antalya'ya otobüs firması ile valiz içerisinde gönderilen 2.20 metre boyundaki boa yılanı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otogar polisi tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen DKMP ekipleri, yılanı teslim almaya gelen kişinin beyanına başvurarak, bu ve benzeri hayvanların beslenmesinin bulundurulmasının ve satılmasının yasak olduğu hakkında uyarılarda bulundu. Boa yılanını teslim alan ekipler, yediemin senedi ile yılanı Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.
6 bin 500 lira ceza yazıldı
Öte yandan, yılanı teslim almaya gelen kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18.1 Maddesi gereğince, 'Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları bulundurmaktan' 6 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Antalya, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:56 Kaynak: İHA
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