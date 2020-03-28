Antalya Otogarı'ndan yolcu otobüslerin çıkışına izin verilmedi - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, şehirler arası seyahatlere 'mücbir' sebepler dışında yasak getirilmesinin ardından Antalya Şehirlerarası Terminali'nden, yolcu otobüslerinin çıkışına izin verilmedi. Yolculuk için bekleyen yolcuların biletleri iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklanan tedbirler arasında şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandığı belirtildi. Alınan bu tedbirin ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşandı. Sefer saatleri 23.00'e kadar olan yolcu otobüsleri yola çıkarken, bu saatten sonra terminalden otobüs çıkışına izin verilmedi. Saat 23.59'da hareket edecek olan otobüslerin peronlarına yanaşmasına polis ekipleri izin vermedi. Boş otobüslerin de otogardan çıkışına izin vermeyen polisler, güzergahta da önlem aldı.

Yolculuk için otogara gelenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Otogar girişindeki güvenlik görevlileri, vatandaşlara otobüs seferlerinin iptal olduğu bilgisini verdi. Otobüslerinin hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmek için bilet satış noktalarına yöneldi. Yüzlerce yolcu terminal kapısı önünde bekledi.

Biletleri iptal olup, kent merkezine dönmek isteyenler için Antalya Büyükşehir Belediyesi , 3 otobüs gönderdi. Vatandaşlar, ücretsiz olarak kent merkezine götürüldü.

Otobüs şoförlerinden Ramazan Öcan, "Antalya'dan Ankara'ya seyahatimiz vardı. Ancak alınan kararla otogardan çıkış yapamıyoruz. Gelecek olan ikinci emre kadar çıkışımıza izin verilmiyor, şimdilik burada bekleyeceğiz" dedi.