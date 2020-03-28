Antalya Otogarı sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı - Son Dakika

ANTALYA'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali, bugün saat 17.00 itibariyle tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Bunun öncesinde çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için birbiriyle yarıştı.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirlerarası seyahatle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı 'nın ' Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu yazısı çerçevesinde alınan kararda şehirlerarası seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlar kapsamında, Antalya'dan yapılacak şehirlerarası otobüs seferlerinin 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren ancak Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.

Bu kararın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapılar saat 17.00'den sonra kapatıldı. Çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için yarıştı. Saat 17.00'yi gösterdiğinde perondaki son otobüsün de gideceği yere doğru hareket etmesinin ardından güvenlik görevlileri, otogarı tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapattı.