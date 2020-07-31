Antalya otogarında bayram hareketliliği - Son Dakika

Antalya otogarında bayram hareketliliği

Kurban Bayramı öncesi gece saatlerinde Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki hareketlilik dikkati çekti. Geç saatler olmasına rağmen vatandaşlar gitmek istedikleri illere varabilmek için otobüs bekledi.

Kurban Bayramı öncesi turizm kenti Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde gece saatleri olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti. Antalya'dan Türkiye'nin farklı şehirlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda bir dizi önlemden geçerek seyahat edebildi. Otogara gelenler ilk olarak x-ray ve sağlık kontrolünün yapıldığı kabinden geçti. Burada el dedektörleri yerine sabit ateş ölçerle tüm yolcuların ateşi ellerinden ölçüldü. Bursa'ya gitmek için otobüs bileti alan Ömer Aldırma, Otogar çok kalabalık ve bu durum çok tehlikeli. Çoğu insan içeri girdikten sonra maskesini çıkarıyor. 9 saatlik bir yolculuğum var. Çalıştığım için son gün anca izin alabildim. Bayramda inşallah ailemle beraber olacağım dedi.

Anamur'a memleketine gittiğini kaydeden Ali İhsan Atalay, 5 saatlik bir yolculuk yapacağım. Burada maske takan var, takmayan var. İnşallah kazasız, belasız memlekete varacağız. Otogar çok kalabalık bayram öncesi, herkes sosyal mesafeye uymaya çalışıyor. Bayram yoğunluğu var diye konuştu.