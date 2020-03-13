Antalya otogarında tatil yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya otogarında tatil yoğunluğu

6 saat önce

Antalya otogarında tatil yoğunluğu Öğrenciler, okulların tatil edilmesinin ardından soluğu otobüs firmalarında aldı Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edilmesinin ardından, üniversitede bulunan otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya otogarında tatil yoğunluğu

Öğrenciler, okulların tatil edilmesinin ardından soluğu otobüs firmalarında aldı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edilmesinin ardından, üniversitede bulunan otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Kalın'ın açıklamalarının ardından ise Türkiye genelinde öğrenciler otogarlara akın etti.

Antalya'da ise Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan otobüs firmalarında uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, ardından memleketlerine gitmek için otogarın yolunu tuttu.

"Tatilimi evde geçireceğim"

Alınan önlemlerinin yeterli olmadığını düşünen öğrenci Yakup Bülbül, "Okulların tatil edilmesinin engelleyeceğini düşünmüyorum, daha çok yayılacağını düşünüyorum. Bende online derslerine katılacağım, tatilimi evde geçireceğim" dedi.

"Tüm eğitim 3 hafta kayacak"

İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hasan Kerimli, vizelerinin 4 Nisan'da başladığını söyleyerek, tatilden hemen sonra vizelerin olup olmayacağı konusunda meraklandığını ifade etti. Kerimli, "Tüm eğitim 3 hafta kayacak. Yaz tatilimiz de 3 hafta geç başlayacak. O benim için biraz sıkıntı. Benim Azerbaycan'a gitmem lazım. Benim 3 hafta geç gitmem biraz sıkıntı olacak" diye konuştu. Türkiye'de virüsün çok fazla yayılmadığını ifade eden Kerimli, alınan önlemlerin ise yeterli olabileceğini kaydetti.

"Tatil isabetli oldu"

İstanbul'a seyahat eden Hasan Yıldırım, okulların tatil edilmesinin isabetli bir karar olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Hasta olma ihtimallerine karşı daha mantıklı bir hareket oldu. Ama tabi bu, fırsatçıların da önünü açtı. Otobüs fiyatları, kolonya fiyatları, temizlik fiyatlarının önünü açtı. İnsanlar ödemekte ve almakta güçlük çekiyor. Virüslerle savaşırken insanlara da bir terbiye vermek gerekiyor. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Müslüman'ız diye geçinen insanlar 12 liralık bir kolonyayı şuan 20 liralara, 30 liralara, 100 liralara veriyorlar. Mantıklı hareketler değil" diye konuştu.

Yıldırım, virüsün yayılmasına karşı tatilin de uzatılması gerektiğini vurguladı.

Antalya otogarında tatil yoğunluğu

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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