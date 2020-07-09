ANTALYA Otomobil çalıştırılırken işte böyle alev aldı - Son Dakika

Otomobil çalıştırılırken alev aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde alev alan otomobil, sürücü ve çevredeki esnafın müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bir işyerinde çalışan Barbaros Çavuş kendisine ait 07 AOP 42 plakalı otomobile binip kontak anahtarını çevirdiği sırada otomobil motor kısmından alev aldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sıra sürücü ve esnaf yangın söndürme cihazı ve hortumlarla araca müdahale etti. Esnafın müdahalesi yangının büyümesini önlerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, otomobilde kısmi hasar meydana geldi.