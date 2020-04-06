ANTALYA Otomobil dereye uçtu, araç üzerindeki sürücü zodyak botla kurtarıldı - Son Dakika

Otomobil dereye uçtu, araç üzerindeki sürücü zodyak botla kurtarıldı

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Otomobilin üzerine çıkan sürücüyü, itfaiye ekipleri zodyak botla kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Konyaaltı'ndaki iş yerine gitmek üzere 07 FYH 50 plakalı aracıyla yola çıkan Murat Sezer, yağış nedeniye kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya kaldırımına çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu. Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, zodyak botlla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.