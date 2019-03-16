Son Dakika Haberleri: Antalya Otomobil Düden Çayı'na Uçtu, Sürücü Boğuldu

Antalya Otomobil Düden Çayı'na Uçtu, Sürücü Boğuldu

13 dakika önce

Antalya'da, galerici Mustafa Altıntaş'ın(40) kullandığı otomobil, virajı alamayarak Düden Çayı'na düştü.

Antalya'da, galerici Mustafa Altıntaş'ın(40) kullandığı otomobil, virajı alamayarak Düden Çayı'na düştü. Kazada Altıntaş, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Altıntaş, 07 ADA 504 plakalı otomobiliyle geldiği Düden Çayı üzerindeki köprüde virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil, Düden Çayı'na düştü. Otomobil kısa sürede suya gömülürken, kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 SAATTE ÇIKARILDI

Ekipler, suya gömülen aracı, farlarının sönmemesi nedeniyle kısa sürede yerini belirledi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle itfaiye ekipleri araca ulaşmakta güçlük çekti. Aracın üzerine çıkan itfaiye erleri, camı kırarak araçtaki Altıntaş'ın cansız bedenine ulaştı. Altıntaş'ın cenazesi kurtarma halatına bağlanarak sudan çıkarılabildi. Araçta başka yolcu olma ihtimaline karşı ekipler suda bir süre arama yaptı. Otomobil, yaklaşık 3 saat sonunda vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. İncelemelerin ardından Mustafa Altıntaş'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

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