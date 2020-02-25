Antalya otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli berat öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli berat öldü - Son Dakika

Antalya otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli berat öldü

6 saat önce

Otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli Berat öldüANTALYA'nın Kaş ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, motosiklete çarptı.

Otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli Berat öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Can Çelik (18) yaralandı, arkasındaki lise öğrencisi Berat Çetin (18) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akbel yönünden Yeşilköy yönüne giden A.E. yönetimindeki 07 F 6779 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Yusuf Can Çelik yönetimindeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Çelik ile arkasındaki Berat Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaş Merkez Lisesi son sınıf öğrencisi Berat Çetin, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ilkokul öğretmeni olan babası Levent Çetin ve yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi. Yusuf Can Çelik'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü A.E. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli berat öldü

Yusuf Can, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
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