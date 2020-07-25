ANTALYA Otomobil refüje çarptı 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Antalya'da sürücü Burak Salman, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne giriş için kullanılan yan yolu ana cadde zannedince otomobiliyle refüje çarptı. Kazada Salman ve 3 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Gazi Bulvarı üzerinde yer alan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne giriş için oluşturulan yan yolun düz bir şekilde devam ettiğini düşünen Burak Salman, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı 06 BUG 931 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişilere müdahale etti.

Sürücü Burak Salman ile birlikte Fethiye Er, Arzu Kılıç, Sami Yılmaz tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.